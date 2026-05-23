Град в Нижегородской области превратил машины в решето Baza: град повредил автомобили и оставил без света районы под Нижним Новгородом

Сильный град прошел в Нижегородской области и превратил несколько автомобилей в «решето», передает Telegram-канал Baza. Из-за непогоды часть жителей Володарского округа также осталась без электричества, пишут в источнике.

Местные жители рассказали, что собирали выпавший град в тазики и измеряли его размеры рулетками. По их словам, ледяные осадки сравнивали по размеру с пятирублевой монетой.

Особенно серьезные повреждения получили автомобили в Володарске, где град побил стекла и кузова машин. В настоящее время энергетики занимаются восстановлением подачи электричества в пострадавших районах.

Ранее сообщалось, что смерч прошелся в Краснодарском крае. Очевидцы рассказали, что заметили природное явление на трассе Армавир — Отрадная. Как пишут в источнике, вихрь срывал крыши с построек у дороги. В ряде районов Кубани также прошли грозы и выпал град.

Кроме того, в Турции сильнейший шторм привел к гибели одного человека и травмам еще около 40 местных жителей, в ряде регионов страны ввели желтый уровень опасности. Стихия вызвала масштабные разрушения и перебои в работе городских служб. В Вираншехире, Биреджике и Газиантепе из-за проливных дождей и шквалистого ветра затопило улицы.