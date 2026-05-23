Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
23 мая 2026 в 21:38

Град в Нижегородской области превратил машины в решето

Baza: град повредил автомобили и оставил без света районы под Нижним Новгородом

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Сильный град прошел в Нижегородской области и превратил несколько автомобилей в «решето», передает Telegram-канал Baza. Из-за непогоды часть жителей Володарского округа также осталась без электричества, пишут в источнике.

Местные жители рассказали, что собирали выпавший град в тазики и измеряли его размеры рулетками. По их словам, ледяные осадки сравнивали по размеру с пятирублевой монетой.

Особенно серьезные повреждения получили автомобили в Володарске, где град побил стекла и кузова машин. В настоящее время энергетики занимаются восстановлением подачи электричества в пострадавших районах.

Ранее сообщалось, что смерч прошелся в Краснодарском крае. Очевидцы рассказали, что заметили природное явление на трассе Армавир — Отрадная. Как пишут в источнике, вихрь срывал крыши с построек у дороги. В ряде районов Кубани также прошли грозы и выпал град.

Кроме того, в Турции сильнейший шторм привел к гибели одного человека и травмам еще около 40 местных жителей, в ряде регионов страны ввели желтый уровень опасности. Стихия вызвала масштабные разрушения и перебои в работе городских служб. В Вираншехире, Биреджике и Газиантепе из-за проливных дождей и шквалистого ветра затопило улицы.

Регионы
Нижегородская область
град
стихия
электричество
погода
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самый красивый туалет Норвегии закрыли
Студент рассказал подробности о первых ударах дронов по колледжу в ЛНР
Жители ЛНР почтили память жертв атаки на колледж в Старобельске
Ребенок получил пулевое ранение у Мариинского театра в Петербурге
Град размером с мячики для пинг-понга обрушился на Сыктывкар
Замужество, ссора с Темниковой, личная жизнь: как живет Ольга Серябкина
США резко увеличили число «шпионских» вылетов к Кубе
Град в Нижегородской области превратил машины в решето
Беспилотник взорвался в центре Луганска
Швейцария устроила разгром Венгрии на чемпионате мира по хоккею
Россиян предупредили об отложенном старте купального сезона
Захарова раскрыла, кто готов поехать на место удара ВСУ в ЛНР
В Москве машина выехала на троутар у остановки и сбила человека
Папа Римский во второй раз повторил вирусный мем
Стало известно, сможет ли «Акрон» выступить в новом сезоне РПЛ
Дзюба объявил об уходе из «Акрона»
Отец Стивена Хокинга считал, что сын плохо учился и бездельничал
«Мне больно»: мать избитой отцом девочки высказалась о произошедшем
В российском регионе объявили желтый уровень воздушной опасности
МИД Ирана раскрыл детали работы с США над меморандумом
Дальше
Самое популярное
Посадите в мае — в июне сад в нежно-розовых свечах. Многолетник цвета утренней зари для романтичных акцентов
Общество

Посадите в мае — в июне сад в нежно-розовых свечах. Многолетник цвета утренней зари для романтичных акцентов

Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души
Общество

Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души

«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России
Общество

«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.