10 января 2026 в 11:15

Жители российского города столкнулись со снежным апокалипсисом

Во Владивостоке снегопад и ураганный ветер парализовали город

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Природная стихия накрыла Владивосток — в городе фиксируют снегопад, гололед и ураганный ветер силой до 30 м/c, сообщает Readovka. В издании отметили, что автомобили увязли в сугробах, также заблокировано движение общественного транспорта.

Журналисты сообщили, что многим машинам приходится передвигаться со включенной «аварийкой» при практически нулевой видимости. Местные власти ввели ограничительные меры для большегрузов, закрыли катки и отменили занятия в школах.

Ранее сильный снегопад на несколько часов парализовал движение по МКАД в Москве. На дорогах произошло множество аварий, а большегрузы застряли на подъемах. Дорожные патрули помогали водителям эвакуировать застрявшие машины. Власти Москвы призвали горожан отказаться от личных автомобилей в пользу метро.

Также в Ярославской области открыли пункт временного размещения для водителей, застрявших в многокилометровой пробке. Губернатор региона Михаил Евраев сообщил, что его организовали на базе гостиницы «Роза ветров» в Переславле-Залесском.

