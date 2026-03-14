«Возможны дожди»: синоптик о погоде в Петербурге на следующей неделе Синоптик Ильин: в Санкт-Петербурге с 16 по 22 марта возможны дожди

В Санкт-Петербурге 16–19 марта ожидается облачная погода с прояснениями, дневная температура составит около +11 градусов, в пятницу на небе появится больше солнца, а воздух прогреется до плюс 10–12 градусов, рассказал NEWS.ru синоптик прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин. По ночам с понедельника по пятницу столбики термометров покажут в диапазоне от нуля до +4 градусов, отметил он.

В выходные по ночам около нуля, днем — от +8 до +12. Ближе к Финскому заливу будет прохладнее, а дальше от побережья — теплее. Небольшие кратковременные дожди возможны в понедельник, а также среду и четверг. Атмосферное давление в понедельник составит около 760 миллиметров ртутного столба, в среду и четверг оно подскочит до 774 миллиметров ртутного столба, а к концу недели может вырасти еще на три-пять пунктов, — сказал Ильин.

Синоптик добавил, что до среды включительно ветер будет преобладать южных и юго-западных направлений, четверг и пятницу — западный. Его скорость составит 1–6 метров в секунду.

