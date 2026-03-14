Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
14 марта 2026 в 12:15

«Возможны дожди»: синоптик о погоде в Петербурге на следующей неделе

Синоптик Ильин: в Санкт-Петербурге с 16 по 22 марта возможны дожди

Фото: Алексей Даничев/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

В Санкт-Петербурге 16–19 марта ожидается облачная погода с прояснениями, дневная температура составит около +11 градусов, в пятницу на небе появится больше солнца, а воздух прогреется до плюс 10–12 градусов, рассказал NEWS.ru синоптик прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин. По ночам с понедельника по пятницу столбики термометров покажут в диапазоне от нуля до +4 градусов, отметил он.

В выходные по ночам около нуля, днем — от +8 до +12. Ближе к Финскому заливу будет прохладнее, а дальше от побережья — теплее. Небольшие кратковременные дожди возможны в понедельник, а также среду и четверг. Атмосферное давление в понедельник составит около 760 миллиметров ртутного столба, в среду и четверг оно подскочит до 774 миллиметров ртутного столба, а к концу недели может вырасти еще на три-пять пунктов, — сказал Ильин.

Синоптик добавил, что до среды включительно ветер будет преобладать южных и юго-западных направлений, четверг и пятницу — западный. Его скорость составит 1–6 метров в секунду.

Ранее метеоролог Александр Сергеев рассказал NEWS.ru, что нынешняя весна может преподнести москвичам целый ряд погодных сюрпризов. Так, по его словам, в мае, с большой долей вероятности, установится настоящая жара.

погода
синоптики
прогнозы
весна
Санкт-Петербург
Максим Ширяев
М. Ширяев
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.