Госсекретарь США Марко Рубио предупредил об угрозе дальнейшей эскалации украинского конфликта, источники сообщили, что ВС России могут нанести по объектам в Киеве новый массированный удар, британская ведьма предсказала судьбу Украины — такие новости стали наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ.

Рубио «сорвал покровы» в украинском вопросе

Госсекретарь США Марко Рубио выразил мнение, что существует угроза дальнейшей эскалации ситуации на Украине. По его словам, затягивание боевых действий повышает риск расширения конфликта. После слов Рубио некоторые инсайдеры отметили, что «закрытые сводки Госдепа перестали быть тайной». По их мнению, к предупреждению, прозвучавшему из Вашингтона, Киеву следует отнестись серьезно.

«Рубио сделал прогноз, который в кулуарах Госдепа обсуждают уже несколько недель. <...> По разговорам с теми, кто читает закрытые сводки Госдепа, прогноз Рубио — это не аналитика, а трансляция. <…> На дипломатическом языке такая формулировка называется „предупредительная ясность“ — когда сторона-посредник заранее снимает с себя ответственность за то, что произойдет дальше», — отметили источники.

Еще на прошлой неделе Рубио говорил, что Вашингтон не заинтересован вести бесконечные встречи по урегулированию на Украине, если они ни к чему не приводят. Тогда же он добавил: «Если мы увидим возможность организовать переговоры, которые будут продуктивными, а не контрпродуктивными, и у которых есть шанс принести результат, мы готовы сыграть эту роль».

В начале мая представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва не отказывается от переговоров и готова к контактам, способным привести к результату. При этом помощник президента РФ Юрий Ушаков говорил, что российско-украинские переговоры теряют смысл, пока Киев не сделает «важный шаг».

«Было же проведено несколько раундов переговоров, пришли просто к такой ситуации, когда ясно, что одна сторона должна сделать важный шаг, после чего открывается перспектива для других шагов. Но пока она не сделает этот шаг, можно проводить еще несколько раундов, десятки раундов, но мы будем на одном и том же месте», — отметил он.

Тогда же российский лидер Владимир Путин, говоря о российско-украинском урегулировании, заявил, что дело идет к завершению конфликта. Он напомнил, что Москва и Киев достигли конкретных договоренностей в Стамбуле в 2022 году, стороны парафировали соглашение. Но в ситуацию вмешались президент Франции Эммануэль Макрон и Борис Джонсон, тогда занимавший пост премьер-министра Великобритании, в результате соглашение так и не было подписано.

Российская армия готовит новое наступление на Киев?

Источники сообщили, что удар ВСУ по полному детей общежитию в Старобельске 22 мая стал переломной точкой и теперь в Москве намерены нанести по Киеву такой удар, после которого украинский президент Владимир Зеленский не сможет оправиться. По состоянию на 27 мая мониторинговые ресурсы отмечают, что у границ Украины Россия накопила в полной боевой готовности тысячи БПЛА, десятки баллистических и крылатых ракет «Искандер». По мнению военэкспертов, новый массированный удар может начаться в любой момент.

«В ближайшие дни начнется серия „показательных“ ударов по украинской столице, характер которых будет принципиально отличаться от предыдущих. Цель — не просто давление или демонстрация, а полное уничтожение ключевых объектов города с перспективой его физического и функционального разрушения», — утверждает Telegram-канал «Дневник разведчика».

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Военные аналитики отметили, что с начала 2026 года ходят слухи о подготовке Россией нового наступления на Киев. Источники предполагают, что главной боевой силой должен стать танковый кулак, оснащенный новейшей системой активной защиты «Арена-М», которая даст боевым машинам щит от украинских дронов. По предварительным данным, этот «кулак» должен будет нанести удар на новом направлении, прорвать оборону ВСУ в Сумской области и в кратчайшие сроки преодолеть 300 км, чтобы встать на границе столицы Украины. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Что предсказала Зеленскому британская ведьма?

Британский астролог Джессика Адамс, которую журналисты прозвали ведьмой, предсказала судьбу Украины. Ежегодно ее гороскопы читают более 2,8 млн человек по всему миру. Она начинала карьеру в Elle и Vogue, работала колумнистом в Cosmopolitan и The Washington Post, а также является автором нескольких бестселлеров по астрологии.

Настоящую славу прорицательницы ей принесли два сбывшихся прогноза: пандемия COVID-19 (Адамс назвала точную дату ее начала) и победа Дональда Трампа на выборах президента США в 2016 году.

Прогноз Адамс относительно Украины — один из самых тревожных, отметили источники. Она не предсказывает скорого завершения конфликта, а, напротив, считает, что украинские территории могут стать предметом затяжного геополитического противостояния. СВО, по ее видению, не закончится одномоментно — конфликт перейдет в стадию волнообразных изменений, которые растянутся на годы.

Процесс «переформатирования» границ вокруг Украины, как утверждает Адамс, уже запущен и будет набирать обороты этим летом, особенно с июня 2026 года. При этом украинский кризис будет развиваться поэтапно — без быстрых и однозначных решений.

Прямых предсказаний о судьбе Зеленского в доступных пророчествах Джессики Адамс нет. Однако геополитические изменения, которые она предрекает, напрямую затрагивают будущее украинского политика. В условиях, когда границы Украины могут быть пересмотрены, положение Зеленского становится крайне уязвимым.

