Наступление на Киев уже началось? Где сейчас армия России, когда штурм

ВСУ в Киеве готовятся к штурму со стороны ВС РФ, утверждают украинские источники. Что происходит в городе, когда может начаться штурм, к чему готовят столицу Украины?

Что говорят о наступлении ВС РФ на Киев, к чему готовят город

В Сети распространяются слухи, согласно которым уже в ближайшее время армия России может начать штурм Киева. Согласно этой версии, именно для облегчения штурма ВС РФ разгромили энергетику в столице Украины. ВСУ, со своей стороны, активно готовят город к обороне.

По оценкам украинских властей, Киев сейчас переживает самую сложную зиму с начала СВО. После нескольких серий воздушных ударов в 2026 году столица Украины сидит без света, воды и тепла: это признал даже президент Владимир Зеленский, когда сообщил о получении новой партии ракет для ПВО, и, по оценкам украинских инсайдеров, половина этих ракет уже потрачена. Мэр Киева Виталий Кличко открыто призвал население покидать город, по его словам, уехали уже более 600 тыс. человек. В военной администрации, впрочем, опровергли его слова.

Официально эвакуацию в Киеве не объявляли. Эксперты утверждают, что многомиллионный город эвакуировать «просто невозможно», к этому надо было начинать готовиться годы назад.

Украинский блогер Анатолий Шарий предупредил, что украинские власти могут начать тайно эвакуировать своих близких из Киева, где нет света, воды и отопления. Объявлять об этом не будут: для ВСУ важно оставить жителей в городе на случай штурма, чтобы сковать возможности ударов ВС РФ. Кроме того, основную часть населения не смогут принять никакие лагеря для внутренне перемещенных лиц.

«Обратите внимание на своих соседей. Не вывозят ли они внезапно на этой неделе свои семьи? Не усаживают ли они своих близких в машины и не едут ли куда-то подальше от Киева? Не спрашивайте у них, почему они это делают. Они вам это вряд ли расскажут. Любым способом уберите из города самых беззащитных, детей и стариков. Я понимаю, что это чрезвычайно сложно и иногда некуда, но все-таки постарайтесь», — написал Шарий в своем Telegram-канале.

«Когда штурм?» — деловито спрашивают в российских военных Telegram-каналах.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Как продвигаются ВС РФ в зоне СВО, сколько до Киева

ВС РФ контролировали территорию вокруг Киева на раннем этапе специальной военной операции. Ожесточенные бои шли по всему периметру украинской столицы. ВС РФ отошли в начале апреля 2022 года в порядке «жеста доброй воли» в ходе первых переговоров с Киевом. После вмешательства Запада контакты сорвались, и Украина вернула контроль над территорией и укрепила оборону.

Сейчас наступление ВС РФ разворачивается очень быстро, отметил в разговоре с aif.ru Герой России генерал-майор Сергей Липовой, в особенности на Днепропетровском направлении.

«Мы видим ускоренные темы наступления, это указывает на четко слаженную работу штурмовых подразделений, артиллеристов и операторов дронов. Если такой темп наступления сохранится, то в скором мы выйдем на берега Днепра. Это будет наш первый рубеж, после преодоления которого мы можем двигаться в направлении Киева», — подчеркнул Липовой.

До окраин Днепропетровска сейчас от 50 до 100 км на разных направлениях, отметил он, и уже вскоре по городу могут начать бить дальние FPV-дроны ВС РФ. До Киева на этом направлении почти 500 км.

Украинские ресурсы в Telegram также поддались тревожности и подозревают, что «будет что-то страшное». План России, уверены они, состоит в том, чтобы полностью парализовать Киев перед наступлением.

«Кремль давно подготовил силы для массированного комбинированного удара по всей энергетике и подстанциям Украины, а также по газовой и топливной инфраструктуре. Если все в моменте „перерубить“ и наносить массированные удары каждые три-четыре дня, то на Украине будет глобальная катастрофа. [Пока] Кремль ждет результатов от переговоров с США и Украиной [в Абу-Даби]. Все зависит и от действий Зеленского, который в курсе рисков, но продолжает нагнетать эскалацию», — утверждает украинский канал «Легитимный».

Где может Россия открыть новый фронт для наступления на Киев

Тот же «Легитимный» утверждает, что удар по Киеву может быть нанесен с нового направления через Черниговскую область. Уже в последних числах декабря 2025 года ВСУ начали подготовку к эвакуации из 14 пограничных сел. ВС РФ удалось «раздергать» противника по различным направлениям, и теперь концентрированный удар в новой точке обойдется ВСУ очень дорого.

Разведка ВСУ утверждает, что ВС РФ собрали в Брянской области четыре или пять бригад. Эти силы держат подальше от границы. При этом главной ударной силой станет «танковый кулак» с новой защитой от FPV-дронов и системами РЭБ на каждой боевой машине.

«Появление танков с такой защитой от дронов может кардинально изменить ход событий и дать ВС РФ преимущество. Это будет показательное контрнаступление с большим прорывом обороны ВСУ», — утверждает «Легитимный».

Расстояние от границы России в Черниговской области до Киева составляет около 300 км.

