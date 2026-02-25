Военэксперт объяснил, почему круговая оборона Одессы не поможет ВСУ Полковник Баранец: разведка и подполье сообщают РФ о шагах ВСУ по обороне Одессы

Разведка и подполье в Одессе сообщают ВС РФ детали военных приготовлений Украины к обороне города, сказал NEWS.ru военный обозреватель газеты «Комсомольская правда», полковник в отставке Виктор Баранец. По его словам, эти и другие факторы снижают эффективность подготовки ВСУ.

У нас есть разведка, и мы прекрасно наблюдаем, где какие оборонительные сооружения строятся, где ведется минирование, какими частями ВСУ накачивается Одесса, каким оружием, каким личным составом. Внутри Одессы работают наши подпольщики, которые сообщают достаточно детальную и крайне важную информацию, которая нам поможет, если будет принято решение о взятии Одессы под контроль, — пояснил Баранец.

Он отметил, что в конечном итоге полевые укрепления ВСУ в Одесской области могут и не пригодиться.

Операция там не будет идти в «лобовую». Никто не побежит через минные поля. Никто не станет подрываться, а корабли не будут маячить на подходе к Одессе. Если начнется Одесская операция, то она будет отличаться от других кампаний, связанных с взятием под контроль крупных городов, — сказал эксперт.

Ранее глава оперативно-тактической группировки «Одесса» ВСУ Денис Носиков сообщил, что Вооруженные силы Украины готовят Одесскую область к круговой обороне. Он сказал, что в регионе создают противотанковые рвы, фортификационные сооружения и минные заграждения.