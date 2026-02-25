Украинский военный раскрыл план обороны Одесской области

Вооруженные силы Украины готовят Одесскую область к круговой обороне, заявил в интервью YouTube-каналу «Штаб-квартира» глава оперативно-тактической группировки «Одесса» Денис Носиков. В регионе создают противотанковые рвы, фортификационные сооружения и минные заграждения.

Мы в данный момент очень серьезно готовим к круговой обороне город Одессу. Мы готовим к круговой обороне всю Одесскую область, — сказал Носиков.

С населением проводят тренировки по обращению с оружием. В резерв зачисляют граждан, которых ранее признали непригодными к военной службе.

Ранее профессор Чикагского университета Джон Миршаймер заявил, что Вооруженные силы РФ могут освободить Одессу. По его словам, Россия настроена сохранить Херсонскую и Запорожскую области, а также Донецкую и Луганскую народные республики. Миршаймер убежден, что украинская армия может развалиться, и тогда российские военные займут город. Он добавил, что Украина уже потерпела поражение. Миршаймер уверен, что Киев держится лишь за счет внешних вливаний.

До этого военный эксперт Василий Дандыкин предположил, что Россия усилила удары по военным объектам Одессы из-за пиратской деятельности Вооруженных сил Украины. Он не исключил самый радикальный сценарий, при котором Украина будет отрезана от моря.