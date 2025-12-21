Военэксперт раскрыл, почему Россия усилила удары по военным объектам Одессы

Россия усилила удары по военным объектам Одессы из-за пиратской деятельности Вооруженных сил Украины, предположил в разговоре с NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. Он не исключил самый радикальный сценарий, при котором Украина будет отрезана от моря.

Усиление ударов [РФ] по Одессе связано с тем, что враг усилил свою пиратскую деятельность на Черном море. Очевидно, это происходит не только там, а даже доходит до Средиземного моря. Поэтому может произойти вариант, как говорил наш президент, по самому жесткому сценарию. Это отрезание Украины от моря, а это значит, что будут наноситься удары и уже наносятся по портам ― от Измаила и дальше, по мостам. Одна часть Одесской области отрезана от границы с Молдавией и Румынией. И это все происходит каждый день. Результаты есть. Оттуда враг наносит удары БЭКами. Такая задача поставлена, и она решается, ― объяснил Дандыкин.

Ранее украинские СМИ сообщили, что в Одессе был нанесен удар по мосту через реку Днестр, публикуя соответствующее видео. По их информации, атаке подверглась переправа на трассе Одесса – Рени. Минобороны России данную информацию не комментировало.