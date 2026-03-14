14 марта 2026 в 17:29

Политолог ответил, как долго Украина может затягивать переговорный процесс

Политолог Безпалько: Украина попытается затянуть переговоры на два года

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Украина попытается затянуть переговоры по мирному урегулированию конфликта еще на два года, заявил NEWS.ru политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько. По его словам, такой срок объясняется объемом кредитного пакета от стран Европы, которого должно хватить на 24 месяца.

Пока что европейцы предлагают воевать Зеленскому (президент Украины. — NEWS.ru) полтора -два года, значит это время они будут его поддерживать. Они сформировали кредитный пакет на 90 млрд евро на этот срок. Соответственно, два года, очевидно, Зеленский рассчитывает воевать. Конечно, мы не знаем, как сложится ситуация в реальности. Это прогнозировать невозможно, потому что очень сложно учитывать все факторы, которые сейчас для нас могут быть вовсе неизвестны, — заявил он.

Политолог отметил, что Зеленский затягивает процесс переговоров для того, чтобы выиграть время. По его словам, политик надеется поймать удачный момент для собственной безопасности.

Для Зеленского главное выиграть хоть какое-то время. Потому что обстановка может измениться и, соответственно, он может получить еще одну передышку или как-то выскользнуть из этой обоймы, — заключил Безпалько.

Ранее Зеленский заявил, что его отношения с американским лидером Дональдом Трампом напоминают связь между отцом и сыном, при этом подчеркнув, что он не его любимый ребенок. Политик отметил, что не может считать главу Белого дома своим другом.

Александрина Гуловская
А. Гуловская
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Дипломаты ОАЭ ранены в Ираке
Собянин отчитался о сбитии летевших на Москву дронов
МИД России описал дальнейшие планы на Венесуэлу
«Ответ на агрессию»: Иран отомстил США за атаку на свои банки
Азартный тренер превратил поездку детей в Кисловодск в криминальный триллер
Трамп одной просьбой поставил под сомнение мощь армии США в иранской войне
Еще три беспилотника сбили на подлете к Москве
Тропический цветок может исчезнуть из букетов россиян
Политолог ответил, как долго Украина может затягивать переговорный процесс
Ученый объяснил, зачем медикам форма разных цветов
Пушилин ответил, насколько хорош «Купол Донбасса»
XIII Бакинский Глобальный форум завершил свою работу
Силовики провели обыски у нотариуса, участвовавшего в обмане генерала ВОВ
Студент-иностранец напал на преподавательницу
Перечислены четыре главных просчета Трампа в Иране
Ребенок добился ареста отца и спас мать от избиения железной трубой
Известный философ и критик политики Запада умер в Германии
Фильм с Ивлеевой, молодая жена, мнение об СВО: как живет актер Сергей Пиоро
Депутат объяснил, почему Крыму необходимо было вернуться к России
США внезапно побили рекорд по поставкам одной категории товаров в Россию
Дальше
Самое популярное
Адвокат рассказала о реакции террористов из «Крокуса» на приговор
Москва

Адвокат рассказала о реакции террористов из «Крокуса» на приговор

МОССАД и сектанты: Такер Карлсон назвал тайных хозяев Белого дома
Общество

МОССАД и сектанты: Такер Карлсон назвал тайных хозяев Белого дома

Собираю помидоры кистями, как виноград — до 20 штук с одной ветки: и для теплицы, и для грунта
Общество

Собираю помидоры кистями, как виноград — до 20 штук с одной ветки: и для теплицы, и для грунта

