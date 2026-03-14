Политолог ответил, как долго Украина может затягивать переговорный процесс Политолог Безпалько: Украина попытается затянуть переговоры на два года

Украина попытается затянуть переговоры по мирному урегулированию конфликта еще на два года, заявил NEWS.ru политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько. По его словам, такой срок объясняется объемом кредитного пакета от стран Европы, которого должно хватить на 24 месяца.

Пока что европейцы предлагают воевать Зеленскому (президент Украины. — NEWS.ru) полтора -два года, значит это время они будут его поддерживать. Они сформировали кредитный пакет на 90 млрд евро на этот срок. Соответственно, два года, очевидно, Зеленский рассчитывает воевать. Конечно, мы не знаем, как сложится ситуация в реальности. Это прогнозировать невозможно, потому что очень сложно учитывать все факторы, которые сейчас для нас могут быть вовсе неизвестны, — заявил он.

Политолог отметил, что Зеленский затягивает процесс переговоров для того, чтобы выиграть время. По его словам, политик надеется поймать удачный момент для собственной безопасности.

Для Зеленского главное выиграть хоть какое-то время. Потому что обстановка может измениться и, соответственно, он может получить еще одну передышку или как-то выскользнуть из этой обоймы, — заключил Безпалько.

Ранее Зеленский заявил, что его отношения с американским лидером Дональдом Трампом напоминают связь между отцом и сыном, при этом подчеркнув, что он не его любимый ребенок. Политик отметил, что не может считать главу Белого дома своим другом.