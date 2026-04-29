29 апреля 2026 в 13:50

Российская ПВО сбила 10 авиабомб и 303 дрона ВСУ за сутки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Российские средства противовоздушной обороны за минувшие сутки уничтожили 10 управляемых авиационных бомб и 303 беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины, сообщили в Министерстве обороны РФ. По данным ведомства, все дроны относились к самолетному типу.

Ранее Минобороны сообщило, что силы Черноморского флота ВМФ РФ уничтожили шесть безэкипажных катеров ВСУ. По данным ведомства, морские дроны противника были ликвидированы в северо-западной части Черноморской акватории.

Прежде в военном ведомстве сообщили, что силы ПВО в ночь на 29 апреля ликвидировали и перехватили 98 украинских беспилотников над регионами России. По данным Минобороны, БПЛА сбили над территориями Астраханской, Белгородской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Ростовской, Саратовской областей. Также Вооруженные силы Украины пытались атаковать Республику Крым, уточнили в министерстве.

