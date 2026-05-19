19 мая 2026 в 23:09

Прах конкурента Бандеры среди украинских сторонников Гитлера эксгумировали

Останки лидера ОУН Мельника эксгумировали в Люксембурге для перезахоронения

В Люксембурге эксгумировали прах одного из главарей «Организации украинских националистов» (ОУН, организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) Андрея Мельника и его супруги Софии. Останки будут перезахоронены на территории Украины, сообщило местное издание «Страна».

На церемонии эксгумации присутствовали представители офиса президента Украины Владимира Зеленского, украинского МИД и Украинского института национальной памяти. Останки планируют перезахоронить 24 мая на Национальном военном мемориальном кладбище в Киевской области.

До этого стало известно, что на Украине создают партизанские группы для саботажа и террора на освобожденных территориях, чтобы сделать жизнь новой власти невыносимой. Полковник в отставке военный эксперт Анатолий Матвийчук уточнил, что Киев планирует подрывную деятельность на случай, если страна перестанет быть русофобской. В Киеве таким образом хотят возродить к жизни идею националиста Степана Бандеры.

Ранее сообщалось, что несколько десятков тел солдат ВСУ исчезли из морга в Сумах после визита начальства. Впоследствии их могут захоронить на кладбище хирургических отходов.

