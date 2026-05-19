Прах конкурента Бандеры среди украинских сторонников Гитлера эксгумировали

В Люксембурге эксгумировали прах одного из главарей «Организации украинских националистов» (ОУН, организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) Андрея Мельника и его супруги Софии. Останки будут перезахоронены на территории Украины, сообщило местное издание «Страна».

На церемонии эксгумации присутствовали представители офиса президента Украины Владимира Зеленского, украинского МИД и Украинского института национальной памяти. Останки планируют перезахоронить 24 мая на Национальном военном мемориальном кладбище в Киевской области.

