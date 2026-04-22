Спор о наследстве Градского может дойти до эксгумации тела

KP.RU: тело Градского могут эксгумировать через четыре года после похорон

Люди стоят в очереди на церемонию прощания с певцом Александром Градским в здании театрально-концертного музыкального объединения «Градский Холл» в Москве Люди стоят в очереди на церемонию прощания с певцом Александром Градским в здании театрально-концертного музыкального объединения «Градский Холл» в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Издание KP.RU сообщает, что старший сын музыканта Александра Градского Даниил сомневается в родстве своего брата Ивана с отцом. Матерью мальчика является вдова Марина Коташенко, с которой покойный прожил 17 лет. В публикации говорится, что старший наследник настаивает на проведении ДНК-экспертизы. На этом фоне, как пишет источник, появились слухи о возможной эксгумации тела музыканта для получения образца ДНК.

С юридической точки зрения установление родства в подобных ситуациях осуществляется в рамках судебно-генетической экспертизы ДНК, которая назначается судом при рассмотрении спора. В случае с наследственными вопросами, связанными с Александром Градским, такая экспертиза может иметь ключевое значение для подтверждения или опровержения статуса ребенка, — пояснил адвокат Игорь Баранов.

Ранее стало известно, что сын Градского Даниил продолжит судиться со второй женой его отца Мариной Коташенко. По словам молодого человека, суд вынес вердикт, что спорные 105 млн рублей являются частью наследства, однако во второй инстанции обязал вернуть лишь 5 млн рублей. По мнению Даниила, Коташенко вряд ли удастся избежать ответственности, перекладывая ее на других. Звездная семья рассчитывает урегулировать имущественные споры исключительно в рамках закона, она подала новое обращение в суд.

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
