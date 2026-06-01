Уиткоффа и Кушнера публично унизили за «ленивые» переговоры по Украине NYT: переговорщики США слишком полагаются на редкие контакты с Москвой и Киевом

Главная ошибка американских переговорщиков по Украине заключается в чрезмерной опоре на эпизодические телефонные звонки и визиты спецпосланников, без ежедневного взаимодействия со сторонами, пишет New York Times. Такой подход не соответствует классическим дипломатическим практикам.

Знакомые с ходом переговоров источники сообщили, что российская сторона якобы дала понять: она хотела бы перейти от периодических визитов спецпосланников президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера к полноценному дипломатическому процессу с рабочими группами и регулярными встречами. Также Москва заинтересована в назначении американского посла в Россию — эта должность до сих пор остается вакантной.

По мнению экс-дипломата Томаса Грэма, который в годы президентства Джорджа Буша — младшего отвечал за связь с Кремлем, конфликт созрел для урегулирования. Однако необходимых переговоров до сих пор не ведется, добавил он.

Думаю, им хотелось бы, чтобы этот процесс был институционализирован, чтобы это были не просто пара посланников, разговаривающих с [президентом РФ Владимиром] Путиным, — подчеркнул Грэм.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что все ключевые вопросы по украинскому кризису, включая роль США и их помощь Киеву военными технологиями, обсуждаются в рамках контактов с американской стороной. По его словам, такие контакты были и будут.