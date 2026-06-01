01 июня 2026 в 17:38

Стало известно, как прошел первый ЕГЭ в 2026 году

Кравцов: первый ЕГЭ в 2026 году прошел без сбоев и утечек

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Первый ЕГЭ 2026 года прошел без сбоев и организованно, сообщил РИА Новости глава Министерства просвещения России Сергей Кравцов. Он также отметил, что утечек экзаменационных материалов зафиксировано не было.

Сегодня прошел первый единый государственный экзамен по трем предметам — истории, литературе и химии. Экзамен прошел без сбоев, организованно. Никаких утечек материалов не было, — заявил Кравцов.

В России 1 июня начался основной период ЕГЭ. В 2026 году экзамены сдают почти 750 тыс. человек, включая более 663 тыс. выпускников текущего года.

Ранее в пресс-службе Рособрнадзора сообщили, что на ЕГЭ по химии, литературе и истории зарегистрировались около 232 тыс. человек. Экзамены проходят во всех регионах страны, а также в российских образовательных организациях за рубежом.

До этого психолог онлайн-школы Алиса Токарева посоветовала выполнять в конце самые сложные задания. По ее словам, легкие и средние упражнения на ЕГЭ помогают вернуть ощущение контроля, которое исчезает из-за тревоги. Благодаря такому подходу мозг начинает работать более эффективно.

