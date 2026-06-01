«Мечта утопична»: Онищенко об отмене очных экзаменов для школьников

Мечта об отказе от очных экзаменов утопична, при этом у нее есть и свои плюсы, рассказал ТАСС академик РАН, эпидемиолог и заместитель президента РАО Геннадий Онищенко. По его словам, ЕГЭ дает возможность абитуриентам из регионов поступать в московские вузы.

Мечта о том, чтобы все перевести в числовые показатели, утопична. Хотя есть и преимущества. Это позволяет детям из регионов поступать в московские вузы, — сказал Онищенко.

При этом, добавил академик, такая система оценивания не позволяет составить объективное представление об уровне знаний абитуриентов. Он напомнил, что в некоторых регионах РФ были случаи, когда выпускалось много школьников со 100-балльными результатами, но при личной встрече выяснялось, что они не знают и половины того, что требуется для получения 50 баллов.

Ранее член Ассоциации юристов России Дмитрий Голендяев отметил, что мошенники стали предлагать выпускникам школ платную пересдачу экзаменов. По его словам, после объявления результатов аферисты обещают «исправление» баллов через «своего» человека.