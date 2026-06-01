ПМЭФ-2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
01 июня 2026 в 08:48

«Мечта утопична»: Онищенко об отмене очных экзаменов для школьников

Онищенко назвал утопией мечты об отмене очных экзаменов для школьников

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Мечта об отказе от очных экзаменов утопична, при этом у нее есть и свои плюсы, рассказал ТАСС академик РАН, эпидемиолог и заместитель президента РАО Геннадий Онищенко. По его словам, ЕГЭ дает возможность абитуриентам из регионов поступать в московские вузы.

Мечта о том, чтобы все перевести в числовые показатели, утопична. Хотя есть и преимущества. Это позволяет детям из регионов поступать в московские вузы, — сказал Онищенко.

При этом, добавил академик, такая система оценивания не позволяет составить объективное представление об уровне знаний абитуриентов. Он напомнил, что в некоторых регионах РФ были случаи, когда выпускалось много школьников со 100-балльными результатами, но при личной встрече выяснялось, что они не знают и половины того, что требуется для получения 50 баллов.

Ранее член Ассоциации юристов России Дмитрий Голендяев отметил, что мошенники стали предлагать выпускникам школ платную пересдачу экзаменов. По его словам, после объявления результатов аферисты обещают «исправление» баллов через «своего» человека.

ЕГЭ
Геннадий Онищенко
Общество
экзамены
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В России появится единый электронный билет для пригородных поездок
Сечин предупредил о новом вызове для нефтяной отрасли
В позе дельфинчика и без крабов: как Арашуков сидит в «Черном дельфине»
Трамп назвал возможную дату заключения мира с Ираном
Появились результаты испытаний нового средства от рака
Обвиняемая из-за 168 рублей девушка в России рассказала о мере пресечения
Россия потребовала у Франции информацию о задержании судна Tagor
Французы впали в ярость от дерзкой выходки Макрона
В Сербии поставили точку в вопросе безвиза с Россией
«Я не уйду из Театра сатиры»: Алена Яковлева об отце, Ширвиндте, замужестве
В Москве арестован начальник продовольственного управления Минобороны
Атака дрона ВСУ на автомобиль закончилась трагедией под Курском
В платежках за ЖКУ может появиться неожиданное дополнение
В Кирове организатор подпольных боев устроил дебош с топором
Небензя связал заседание СБ ООН с антироссийской повесткой
Спасатели Подмосковья помогли застрявшему в заборе детенышу косули
На 701 000 дешевле Geely. Три новые «Волги»: цены, параметры, соперники
Правительство предложило ввести штрафы для «Почты России»
В Запорожской области сообщили о новом ударе по школе
СК РФ установил место запуска БПЛА по Старобельску
Дальше
Самое популярное
Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом
Общество

Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут
Общество

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут

Лепешки из творога — 3 рецепта на сковороде: пышные, тонкие, сладкие
Семья и жизнь

Лепешки из творога — 3 рецепта на сковороде: пышные, тонкие, сладкие

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.