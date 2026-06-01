Американская журналистка приехала в Москву и восхитилась красотой города Приехавшая в Москву журналистка Оуэнс назвала город невероятно красивым

Москва очень красивый город, написала в соцсети Х американская журналистка Кэндис Оуэнс, посетившая столицу. По ее словам, на самом деле атмосфера в городе далека от негативного образа, который стараются сформировать западные СМИ.

Не знаю, чего я ожидала, но точно не этого. Москва невероятно красивый город, — написала Оуэнс.

Журналистка также поделилась снимками ночной Москвы, Исторической сцены Большого театра и алтаря храма Христа Спасителя. Она добавила, что начинает понимать, почему «говорящие головы» паникуют, кричат и лгут о «российском сговоре», когда узнают, что кто-то из Америки с публичной площадкой едет в Москву. По ее словам, это напоминает аллегорию пещеры Платона.

