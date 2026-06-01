01 июня 2026 в 08:07

Приехавшая в Москву журналистка Оуэнс назвала город невероятно красивым

Москва очень красивый город, написала в соцсети Х американская журналистка Кэндис Оуэнс, посетившая столицу. По ее словам, на самом деле атмосфера в городе далека от негативного образа, который стараются сформировать западные СМИ.

Не знаю, чего я ожидала, но точно не этого. Москва невероятно красивый город, — написала Оуэнс.

Журналистка также поделилась снимками ночной Москвы, Исторической сцены Большого театра и алтаря храма Христа Спасителя. Она добавила, что начинает понимать, почему «говорящие головы» паникуют, кричат и лгут о «российском сговоре», когда узнают, что кто-то из Америки с публичной площадкой едет в Москву. По ее словам, это напоминает аллегорию пещеры Платона.

Ранее исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе заявила, что иностранные туристы планируют посетить Россию в количестве 750–800 тыс. человек летом. При этом, по ее словам, зафиксировано снижение турпотока, связанное с нестабильностью в Персидском заливе.

Между тем отец миллиардера Илона Маска Эррол Маск отметил впечатляющую красоту россиян. Он подчеркнул, что жители страны производят крайне приятное впечатление своим внешним видом.

Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом
Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом

