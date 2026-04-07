Отец Маска восхитился красотой россиян и их чувством стиля Отец Илона Маска Эррол Маск восхитился красотой и чувством стиля россиян

Отец миллиардера Илона Маска Эррол Маск в интервью РИА Новости отметил впечатляющую красоту россиян. Он подчеркнул, что жители страны производят крайне приятное впечатление своим внешним видом.

В России так много красивых людей, они все привлекательные, — сказал Маск.

Россияне умеют хорошо одеваться и следят за собой, отметил он. Эррол Маск подчеркнул, что именно это делает их особенно привлекательными для окружающих.

Ранее Эррол Маск заявил, что поддерживает Россию в конфликте на Украине. По его словам, украинская власть вызывает вопросы.

До этого отец Илона Маска сказал: Москва является лучшим городом в мире. По его словам, многие столицы западных стран переживают настоящий упадок. Маск-старший возмутился наличием в них мусора, грязи и «мерзости». Он также отметил, что выбрал бы столицу, если бы захотел перебраться в Россию.

Кроме того, отец миллиардера также обратил внимание, что на Западе людям с детства внушают страх перед «русским наступлением». При этом он не исключил, что аналогичные стереотипы о других странах, вероятно, могли существовать и в российском обществе.