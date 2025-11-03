Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
03 ноября 2025 в 18:06

Отец Маска назвал лучший город во всем мире

Отец Илона Маска назвал Москву лучшим городом в мире

Эррол Маск Эррол Маск Фото: Nemyshev Vyacheslav/URA.RU/Global Look Press

На сегодняшний день Москва является лучшим городом в мире, такое мнение высказал отец американского предпринимателя и миллиардера Илона Маска Эррол. По его словам, которые приводят «Известия», многие столицы западных стран переживают настоящий упадок. Маск-старший возмутился наличием в них мусора, грязи и «мерзости».

Москва, безусловно, — самая красивая столица в мире. <…> Каковы эти другие города? Мусор, грязь, мерзость — проблема в этих местах. И плохое управление, обслуживание, — уверен он.

Маск добавил, что, пока многие западные города напоминают скорее места третьего мира, Россия опережает их на «световые годы» по части духовности и нравственных ценностей. Он убежден, что стране удастся сохранить свою самобытность и не пойти по пути разложения.

Отец миллиардера также обратил внимание, что на Западе людям с детства внушают страх перед «русским наступлением». При этом он не исключил, что аналогичные стереотипы о других странах, вероятно, могли существовать и в российском обществе.

