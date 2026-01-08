Командование ВСУ увеличивает штаты штурмовых подразделений, рассказали ТАСС в российских силовых структурах. Там отметили, что в зоне ответственности российской группировки войск «Север» известно о трех расширениях и о расформировании частей иностранного легиона.

Также известны случаи расформирования частей иностранного легиона и переводе личного состава в штурмовики, — отметил собеседник агентства.

Он подчеркнул, что расширение подразделений включает в себя и увеличение численности личного состава, чего очень сложно добиться с помощью насильной мобилизации. При этом в других боевых механизированных и пехотных бригадах также наблюдается нехватка личного состава, констатировал источник.

Ранее сообщалось, что ВС России ликвидировали подразделения роты БПЛА 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ в Харьковской области. Украинские бойцы этой роты используют неформальное название «Мамкина черешня». Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

До этого в Харьковской области подразделения ВСУ отказались выполнять приказ о штурме, предпочтя посетить концерт народной артистки Украины Ярославы Руденко. В результате пять контратак, которые должны были проводить штурмовые группы 58-й мотопехотной бригады и 120-й бригады территориальной обороны, провалились.