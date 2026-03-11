Раскрыта судьба девяти пострадавших при ракетном ударе ВСУ по Брянску В Москву эвакуируют девять пострадавших при ракетном ударе ВСУ по Брянску

Медики эвакуируют в Москву девять пострадавших при ракетной атаке ВСУ в Брянске в тяжелом и крайне тяжелом состоянии, сообщил помощник главы Минздрава России Алексей Кузнецов. По его словам, которые приводит ТАСС, пациентов разместят в федеральные медцентры и столичные больницы.

Бригады службы медицины катастроф в настоящее время проводят медицинскую эвакуацию девяти пострадавших при ракетной атаке украинских боевиков в Брянске, — отметил он.

Как уточнил Кузнецов, еще 20 пострадавших, в том числе несовершеннолетний, остались на лечении в Брянске. По его словам, состояние троих взрослых специалисты оценивают как тяжелое.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила, что секретариат ООН, регулярно комментирующий ситуацию вокруг украинского кризиса, не может не видеть число убитых и раненых мирных россиян. Дипломат задалась вопросом, почему организация не выполняет свою работу и не реагирует на этот инцидент.

При ракетном ударе ВСУ по Брянску погибли шесть человек. Еще 37 человек получили травмы. Все пострадавшие сейчас находятся в больнице.