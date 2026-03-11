Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
11 марта 2026 в 09:28

Раскрыта судьба девяти пострадавших при ракетном ударе ВСУ по Брянску

В Москву эвакуируют девять пострадавших при ракетном ударе ВСУ по Брянску

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Медики эвакуируют в Москву девять пострадавших при ракетной атаке ВСУ в Брянске в тяжелом и крайне тяжелом состоянии, сообщил помощник главы Минздрава России Алексей Кузнецов. По его словам, которые приводит ТАСС, пациентов разместят в федеральные медцентры и столичные больницы.

Бригады службы медицины катастроф в настоящее время проводят медицинскую эвакуацию девяти пострадавших при ракетной атаке украинских боевиков в Брянске, — отметил он.

Как уточнил Кузнецов, еще 20 пострадавших, в том числе несовершеннолетний, остались на лечении в Брянске. По его словам, состояние троих взрослых специалисты оценивают как тяжелое.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила, что секретариат ООН, регулярно комментирующий ситуацию вокруг украинского кризиса, не может не видеть число убитых и раненых мирных россиян. Дипломат задалась вопросом, почему организация не выполняет свою работу и не реагирует на этот инцидент.

При ракетном ударе ВСУ по Брянску погибли шесть человек. Еще 37 человек получили травмы. Все пострадавшие сейчас находятся в больнице.

Минздрав
пострадавшие
ВСУ
эвакуация
Брянск
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Бельгийский адвокат раскрыл условие выплаты компенсаций за санкции ЕС
Гладков заявил о неспокойной обстановке в приграничье
В России спрогнозировали три сценария для выездного туризма в 2026 году
Украине пообещали кредит без одобрения Венгрии
Самолет совершил жесткую посадку на популярном среди россиян курорте
«Приводят в состояние агонии»: Медведчук о токсичности Зеленского
Водитель на BMW устроил смертельное ДТП с участием трактора
Звезда «Ворониных» рассказал, как сбросил половину веса
Раскрыта судьба девяти пострадавших при ракетном ударе ВСУ по Брянску
Израильские ВВС нанесли удар по многоэтажному дому в Бейруте
«Не та шаурма»: россиянина накажут за обезображенное лицо владельца кафе
В России появится новый ГОСТ на свежие фрукты
Криминальный авторитет судился с ФСИН из-за коврика для йоги и обеда
Стала известна сумма, которую США могут тратить на войну с Ираном за день
В Кремле заявили о частых ошибках западных СМИ из-за фейковой информации
«Отвалите»: Шура сделал неожиданное заявление о Пугачевой
«Гастроли сумасшедшего дома»: Захарова ответила на обвинения Киева о детях
Найдена еще одна связь Эпштейна с Украиной
Назван оптимальный для Трампа выход из конфликта на Ближнем Востоке
В Тыве возбудили уголовное дело после ДТП с машинами и лошадью
Дальше
Самое популярное
Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать
Москва

Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать

Зверский ракетный удар ВСУ по Брянску 10 марта: сколько жертв, раненых
Россия

Зверский ракетный удар ВСУ по Брянску 10 марта: сколько жертв, раненых

Картофельные лепешки с чесноком и укропом — вот что заменило мне надоевшие драники: готовлю целую гору, съедаем за вечер
Общество

Картофельные лепешки с чесноком и укропом — вот что заменило мне надоевшие драники: готовлю целую гору, съедаем за вечер

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.