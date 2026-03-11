Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Психолог объяснила феномен агрессивных групп подростков на фудкортах

Психолог Курьева: деиндивидуализация заставляет подростков быть агрессивными

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Эффект деиндивидуализации заставляет подростков быть агрессивными, рассказала РИАМО детский психолог Ольга Курьева. Она отметила, что школьники собираются в торговых центрах из-за отсутствия других мест для встреч.

То, что мы называем одичанием, в социальной психологии объясняется эффектом деиндивидуализации. Когда подросток сливается с толпой, его еще не до конца созревшая префронтальная кора мозга, отвечающая за торможение импульсов и оценку рисков, просто отключается. Личная ответственность растворяется: агрессию проявляет не конкретный человек, а безликая вседозволенная стая, — рассказала Курьева.

Психолог подчеркнула, что еще одним триггером, ведущим к агрессивным поступкам, может стать жажда цифрового признания. Она отметила, что испуг и возмущение взрослых среди подростков становится своего рода социальной валютой.

Ранее психолог Станислав Самбурский рассказал, что гиперконтроль может разрушить отношения с подростком. Он отметил, что с определенного возраста подростки требуют отношений на равных.

