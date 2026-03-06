Зимняя Олимпиада — 2026
«Вопрос на миллион долларов»: Иран обвинил США и Израиль во лжи

МИД Ирана: страна подверглась атаке США и Израиля из-за ложных данных об угрозе

Иран подвергся нападению со стороны США и Израиля из-за ложных утверждений об исходящей от Тегерана неминуемой угрозе, заявил заместитель министра иностранных дел исламской республики Саид Хатибзаде, выступая на форуме в Индии. Дипломат назвал произошедшее «вопросом на миллион долларов», передает агентство ANI.

Почему американцы и израильтяне начали агрессию против Ирана и вторглись в Иран — вопрос на миллион долларов. <…> Моя страна подверглась атаке из-за откровенной лжи о том, что Иран представляет неминуемую угрозу, — сказал Хатибзаде.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова отметила, что агрессия США и Израиля против Ирана безосновательна. По ее словам, заявленные американской и израильской сторонами основания для нанесения ударов не нашли подтверждения.

До этого дипломат информировала, что Соединенные Штаты не просто не скрывают, а открыто говорят о стремлении «сменить режим в Иране». Захарова также добавила, что Москва призывает стороны к дипломатическому урегулированию ситуации.

