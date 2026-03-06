В Киеве объяснили происхождение арестованного мафиозного золота и валюты Ощадбанк: арестованное в Венгрии золото и валюта провозились в рамках инкассации

Арестованные в Венгрии золото и валюта, которые связывают с «украинской мафией», годами провозилось по одному и тому же маршруту инкассации, объяснил изданию «Страна.ua» представитель украинского Ощадбанка. Источник добавил, что финорганизация будет обращаться в европейский суд, чтобы добиться возвращения ценностей.

Мы даже не месяцами, а уже годами проводим доставку наличной инвалюты и банковских металлов по этому маршруту. Практически каждую неделю, с одним и тем же партнером — австрийским Raiffeisen Bank — и со стандартным пакетом документом. Ничего нового и экстраординарного. Потому видим в задержании инкассаторов политический заказ, — рассказали представители банка.

Источник также сообщил, что банк направил обращения в венгерские и европейские правоохранительные органы с требованием вернуть сотрудников и броневики с наличными деньгами и металлами. В то же время, как пишет издание, власти Венгрии заявили, что инкассаторов вскоре вышлют на Украину. При этом о дальнейшей судьбе валюты и золота венгерская сторона пока ничего не сообщает.

Ранее правоохранительные органы Венгрии задержали бронированные автомобили для перевозки ценностей украинского Ощадбанка и начали расследование в отношении его сотрудников До этого сообщалось, что объем задержанных ценностей составлял $40 млн (3,17 млрд рублей), €35 млн (3,2 млрд рублей) и десять килограммов золота. В Ощадбанке утверждали, что служба безопасности отследила GPS-маячки инкассаторских машин.