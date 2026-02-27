Греф предсказал ослабление рубля: когда теперь ждать доллар по 100

Герман Греф спрогнозировал ослабление рубля до 90–95 рублей за доллар к концу года. Глава Сбербанка связал это не только с внешними факторами (санкции и цены на нефть), но и с внутренними решениями. Ключевым он назвал ужесточение бюджетного правила, анонсированное главой Минфина Антоном Силуановым. По мнению Грефа, при новых вводных у рубля просто «нет шансов» остаться крепким. О возможных сценариях и будущем нацвалюты — в материале NEWS.ru.

Какой прогноз по курсу рубля дал Греф

Причин для крепкого рубля в 2026 году нет, заявил председатель правления Сбербанка Герман Греф. Он напомнил, что официальный прогноз по курсу рубля составляет 85–90 рублей за доллар, однако его личная оценка находится в диапазоне 90–95. По его прогнозам, рубль может начать слабеть уже со второго квартала текущего года. Сейчас, по мнению Грефа, курс нацвалюты кажется наиболее сбалансированным.

«Никогда нельзя предсказать — у нас рыночный курс рубля. Поэтому мы не видим, честно говоря, большого потенциала для укрепления, но не видим и большого потенциала, чтобы рубль сильно ослаб», — подчеркнул банкир.

Греф также отметил, что ключевая ставка на уровне 12% поможет сбалансировать движение российской экономики. По его словам, этот показатель также увеличит инвестиционную активность.

Насколько обоснован прогноз Грефа

Эксперты, опрошенные NEWS.ru, оценили реалистичность сценария, описанного главой Сбербанка. По словам профессора кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Михаила Гордиенко, подобные ожидания связаны с сохраняющейся напряженностью в бюджетно-налоговой системе России. Кроме того, планируемое увеличение объема средств, направляемых в Фонд национального благосостояния (ФНБ) для его сохранения, приведет к сокращению продаж валюты на рынке, а это создаст предпосылки для ослабления рубля.

Впрочем, не все факторы играют против рубля. Глава аналитического департамента «Цифра брокер» Наталия Пырьева напоминает о мощных точках опоры: высокой ключевой ставке (а значит, и реальных процентных ставках в экономике) и уверенном росте цен на черное золото (стоимость нефти марки Brent выросла на 16% с начала года).

Сколько может стоить доллар при новом бюджетном правиле

Ослабление рубля может произойти из-за ужесточения бюджетного правила. Суть механизма такова: при высоких ценах на нефть Минфин покупает валюту для пополнения ФНБ, и это сдерживает укрепление рубля. При низких ценах — продает валюту из фонда, тем самым поддерживая рубль. Сейчас правительство рассматривает возможность снижения той самой «цены отсечения».

Если Минфин снизит «цену отсечения» нефти (сейчас это около $59 за баррель), ведомство будет меньше продавать валюты на рынке. А это прямой путь к росту доллара, объясняет NEWS.ru аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин.

По его мнению, при планке $50 доллар может прибавить 2–4 рубля к текущим значениям, а при планке $45 американская валюта может укрепиться еще на 5–7 рублей.

По словам эксперта, даже при самом жестком сценарии катастрофы не случится: средний курс по году может вырасти примерно с 82 до 88 рублей за доллар. Это неприятно, но не критично для экономики. Однако для простых людей, которые собираются в отпуск за границу этим летом, совет простой: с покупкой валюты лучше не тянуть.

Почему крепкий рубль — это не всегда плохо

У слабой национальной валюты есть свои преимущества, прежде всего для бюджета. Ослабление рубля увеличивает рублевую выручку экспортеров (нефть, газ, металлы), а значит, растут и налоговые поступления в казну. Кроме того, это делает российские товары дешевле и конкурентоспособнее на внешних рынках, поддерживая отечественное производство.

Но однозначно считать крепкий рубль злом было бы ошибкой, считает Пырьева.

Сильная национальная валюта выполняет роль «якоря» для инфляции: она удешевляет импорт, помогая Центробанку достигать целевых показателей по росту цен.

Более того, снижение цен на зарубежные товары повышает покупательную способность россиян, продолжает эксперт. Наконец, стабильный и предсказуемый курс — это сигнал для глобальных инвесторов, которые ищут надежные активы. Приток таких инвестиций, в свою очередь, дает дополнительный импульс развитию экономики, добавляет эксперт.

Что будет с курсами валют в 2026 году

Аналитики сходятся во мнении, что ослабление рубля продолжится, но расходятся в сроках и масштабах.

Михаил Гордиенко призывает учитывать внешние риски: геополитическое давление на сырьевые рынки и возможность появления «черных лебедей» могут изменить ситуацию в любой момент. Пока же базовый прогноз — 85–90 рублей за доллар, говорит он.

Александр Потавин связывает будущее курса с действиями ЦБ. Основное ослабление, на его взгляд, произойдет во второй половине года на фоне снижения ключевой ставки. К концу года эксперт допускает рост доллара до 94–98 рублей, но подчеркивает: все зависит от того, насколько сильно изменят бюджетное правило.

Управляющий фондом и основатель финтех-платформы SharesPro Денис Астафьев называет прогноз в 100 рублей «рабочим сценарием», напоминая NEWS.ru, что Минэкономразвития уже закладывает схожие значения (100,1 рубля) на 2028 год в свои планы. По его мнению, плановое ослабление рубля — это сознательный шаг для наполнения бюджета и защиты ФНБ.

