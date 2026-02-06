40 за доллар — миф или реальность: может ли рубль укрепиться так сильно

40 за доллар — миф или реальность: может ли рубль укрепиться так сильно

Российские СМИ растиражировали прогноз о возможном укреплении рубля до 40 за доллар, ссылаясь на мнение председателя профильного комитета Госдумы Анатолия Аксакова. Однако парламентарий пояснил, что его слова были неверно интерпретированы. Тенденция к ослаблению доллара есть, а вот вернется ли курс к отметке 12-летней давности — большой вопрос. NEWS.ru оценил реалистичность данного сценария.

О чем на самом деле сказал депутат Аксаков

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил о наличии прогнозов, согласно которым российская валюта может укрепиться до 40 рублей к доллару.

В качестве причин депутат назвал масштабную денежную эмиссию в США и развитие мировой экономики в сторону дедолларизации, в частности переход стран БРИКС к взаиморасчетам в национальных валютах.

По его словам, взвешенная политика правительства и Банка России не создает давления на рубль. При этом Аксаков подчеркнул, что не уверен в гарантированном достижении курсом отметки в 40 рублей, хотя и подтвердил наличие соответствующей рыночной тенденции.

В беседе с NEWS.ru парламентарий уточнил, что действительно допускает снижение доллара, но не до 40, а до 70 рублей, отметив, что СМИ не совсем верно интерпретировали его слова об ослаблении курса.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Почему рынок не верит в 40 рублей за доллар

Прогноз о снижении курса доллара до 40 рублей за единицу представляется маловероятным, считает аналитик Группы «Финам» Александр Потавин. По мнению эксперта, аргументы в пользу такого сценария не выглядят убедительными.

«Действительно, высокий госдолг США и потенциальное снижение уровня ключевой ставки ФРС (Федеральная резервная система, выполняющая функции центробанка США. — NEWS.ru), отвечающей за денежно-кредитную политику, могут создать риски для некоторого ослабления курса доллара. Но максимум, чего ждут подавляющее большинство участников рынка от американской валюты в этом году, — это чуть более низкие уровни, чем в прошлом году», — пояснил собеседник NEWS.ru.

Финансист добавил, что резкого обвала доллара на 30–40% американский Минфин и ФРС не допустят. Доллар был и на ближайшие десятилетия остается главной резервной валютой в нестабильном мире, заключил Потавин.

Похожую точку зрения в разговоре с NEWS.ru высказала доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Мягкова.

Он полагает, что прогноз курса доллара до 40 рублей выглядит «крайне маловероятным» в ближайшей перспективе. «Для такого сильного укрепления рубля необходимы сразу несколько факторов: резкий рост цен на нефть и газ на мировых рынках, снятие большинства санкций против России, а также значительный приток иностранных инвестиций и капитала», — отметила эксперт.

Мягкова предположила, что текущая политика властей США направлена скорее на удержание курса в комфортном для экономики коридоре, чем на его искусственное занижение.

Что будет, если доллар рухнет до 40 рублей

Даже если курс временно снизится до 40 рублей, поддерживать такой уровень длительное время будет сложно, считают эксперты. Дополнительно важны и внутренние условия: стабильность финансовой системы страны, доверие бизнеса и населения к национальной валюте и отсутствие серьезных геополитических рисков.

«Если предположить, что доллар действительно временно рухнет до 40 рублей, эта ситуация, скорее всего, быстро изменится из-за роста импорта, снижения экспортных поступлений и необходимости поддержки бюджета», — пояснила Мягкова.

Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости

Как сильно может укрепиться рубль

По мнению Потавина, российская валюта теоретически способна укрепиться до уровня 70 рублей за доллар, но для этого потребуется стечение нескольких благоприятных обстоятельств. Во-первых, устойчивый рост цен на нефть выше 100 долларов за баррель. Во-вторых, значительное ослабление доллара на глобальном рынке (падение индекса DXY ниже 80 пунктов против текущих 98). В-третьих, достижение мира на Украине.

При этом эксперт подчеркивает долгосрочный тренд на ослабление рубля. По его словам, чем сильнее курс доллара будет искусственно сдерживаться внизу, тем более мощным впоследствии окажется его отскок вверх.

«Курс доллара всегда возвращается к уровням, на которых он уже однажды находился. Достаточно лишь изменить правила игры», — резюмировал Потавин.

Напомним, впервые в истории официальный курс доллара достиг уровня 40 рублей в октябре 2014 года, после чего продолжил планомерно расти. За прошедшие 12 лет к этому значению валюта больше не возвращалась.

Читайте также:

Когда ждать в России доллар по 100: что ждет рубль в 2026 году

Внебиржевой курс доллара рухнул до уровня 2023 года

Трейдеры и инвесторы все больше теряют веру в доллар США