Назван один из факторов гибели пациентов от энцефалита Две трети погибших от энцефалита пациентов не делали вакцинацию

Согласно опросу, проведенному среди 1279 врачей, 51,3% из них сталкивались с летальными исходами или развитием инвалидности у пациентов с клещевыми инфекциями, передает «Коммерсант». При этом 65,8% респондентов отметили, что пострадавшие не были вакцинированы.

Две трети врачей отметили, что умершие или ставшие инвалидами пациенты не были вакцинированы. Это огромная беда и фактор риска. Необходима масштабная просветительская работа с населением, — процитировало издание терапевта Константина Хоманова.

Исследование выявило самые распространенные диагнозы среди пациентов: боррелиоз (21%), разнообразные инфекции, включая энцефалит, болезнь Лайма, анаплазмоз и эрлихиоз (9%), а также клещевой энцефалит (7,3%). Более того, 12,8% респондентов сообщали о случаях заражения энцефалитом через молоко.

Врач-инфекционист Андрей Поздняков отметил, что в России только 2–6% клещей переносят энцефалит. Хотя у большинства пациентов болезнь проявляется лихорадкой, возможны тяжелые случаи с поражением мозга, комой, нарушением дыхания и смертельным исходом. Специфического лечения нет, но вакцинация считается эффективной защитой.

Ранее сообщалось, что в Московском регионе клещи начнут свою активность не раньше первой декады апреля, несмотря на аномально теплую погоду. Для их пробуждения необходима среднесуточная температура выше +5 градусов.