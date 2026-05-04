День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
04 мая 2026 в 11:23

Стало известно, как за год изменилось отношение россиян к вакцинации

«КомарикПро»: за год выросло число скептически настроенных к вакцинации россиян

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В России за год выросло число скептически настроенных к вакцинации граждан, заявил NEWS.ru гендиректор MedTech-компании «КомарикПро» Артур Загитов. Однако, по его словам, в столичном регионе отсутствует массовое антипрививочное сообщество.

В Москве и Московской области нет массового антипрививочного сообщества, но и полное доверие к прививкам тоже отсутствует, особенно в вопросе детской вакцинации. Причем за год доля скептиков выросла. Отсутствие качественной информации остается основным препятствием на пути к массовой иммунизации. 59% респондентов придерживаются неустойчивой позиции без ярко выраженной тональности в вопросе, делать прививки или нет. Скептическое отношение наблюдается у 21% опрошенных. За год доля респондентов, готовых прививаться без колебаний, сократилась до с 27% до 20%, тогда как доля скептиков выросла до текущих 21% с 19%, — пояснил Загитов.

По его словам, большинство опрошенных придерживаются неустойчивой позиции, которая может меняться в зависимости от обстоятельств, таких как тип вакцины, заболевание или рекомендация врача. Он добавил, что из числа скептиков и колеблющихся почти половина не делают прививки из-за боязни осложнений.

Отношение граждан к вакцинации может меняться в ту или иную сторону в зависимости от обстоятельств: от типа или производителя вакцины, заболевания, эпидобстановки, мнения врача. Устойчивое положительное отношение к иммунизации, которое проявляется в готовности прививаться без колебаний и дополнительных вопросов, демонстрируют относительное меньшинство — около 20% опрошенных. Из числа скептиков и колеблющихся почти половина не делают профилактические прививки из-за боязни осложнений. 46% граждан опасаются иммунизации из-за сомнений в качестве вакцин, — подытожил Загитов.

Ранее профессор и доктор медицинских наук Мария Плеханова заявила, что сейчас все вакцины безвредны для человеческого организма. По ее словам, иммунопрофилактика может помочь предотвратить коклюш и корь.

Общество
россияне
прививки
вакцинация
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянам рассказали, как успокоить домашних любимцев при грозе
«33 удовольствия»: Королева показала, как Тарзан целует ей ноги
Одна из стран Евросоюза впервые создаст службу внешней разведки
Врач ответила, из какого продукта лучше получать белок
В России хотят ограничить цены на яйца сверху и снизу: что это значит
Кардиолог предупредил о неожиданной опасности белок
«Пафосные лозунги»: в посольстве РФ высмеяли «свежие» санкции Лондона
Стало известно, когда в Москве появятся комары
ИМО ООН раскритиковала планы сопровождения судов через Ормузский пролив
Купить залоговое имущество: это выгодно? Все плюсы и подводные камни
Врач назвала главную ошибку современных пациентов
В Латвии завели дело на депутата из-за русского языка
«Киев в пепелище»: Украину предостерегли от нарушения перемирия
«Голубь мира» или новый Орбан? Зачем Фицо едет к Путину 9 мая
Спикер парламента Грузии напомнил дипломатам ЕС о значении 9 Мая
«Завтра вы меня возненавидите»: мать зарубила дочь и уехала в спецлечебницу
Москалькова рассказала, как ООН оценила опыт России в работе с беженцами
Mash: актриса Добромилова погибла после ДТП с байкером в Москве
Окружение Мбаппе объяснило, почему игрок уехал на курорт перед Эль-Класико
Политолог ответил, кто может заставить Зеленского уйти в отставку
Дальше
Самое популярное
Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук
Культура

Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Семья и жизнь

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.