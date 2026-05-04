Стало известно, как за год изменилось отношение россиян к вакцинации «КомарикПро»: за год выросло число скептически настроенных к вакцинации россиян

В России за год выросло число скептически настроенных к вакцинации граждан, заявил NEWS.ru гендиректор MedTech-компании «КомарикПро» Артур Загитов. Однако, по его словам, в столичном регионе отсутствует массовое антипрививочное сообщество.

В Москве и Московской области нет массового антипрививочного сообщества, но и полное доверие к прививкам тоже отсутствует, особенно в вопросе детской вакцинации. Причем за год доля скептиков выросла. Отсутствие качественной информации остается основным препятствием на пути к массовой иммунизации. 59% респондентов придерживаются неустойчивой позиции без ярко выраженной тональности в вопросе, делать прививки или нет. Скептическое отношение наблюдается у 21% опрошенных. За год доля респондентов, готовых прививаться без колебаний, сократилась до с 27% до 20%, тогда как доля скептиков выросла до текущих 21% с 19%, — пояснил Загитов.

По его словам, большинство опрошенных придерживаются неустойчивой позиции, которая может меняться в зависимости от обстоятельств, таких как тип вакцины, заболевание или рекомендация врача. Он добавил, что из числа скептиков и колеблющихся почти половина не делают прививки из-за боязни осложнений.

Отношение граждан к вакцинации может меняться в ту или иную сторону в зависимости от обстоятельств: от типа или производителя вакцины, заболевания, эпидобстановки, мнения врача. Устойчивое положительное отношение к иммунизации, которое проявляется в готовности прививаться без колебаний и дополнительных вопросов, демонстрируют относительное меньшинство — около 20% опрошенных. Из числа скептиков и колеблющихся почти половина не делают профилактические прививки из-за боязни осложнений. 46% граждан опасаются иммунизации из-за сомнений в качестве вакцин, — подытожил Загитов.

Ранее профессор и доктор медицинских наук Мария Плеханова заявила, что сейчас все вакцины безвредны для человеческого организма. По ее словам, иммунопрофилактика может помочь предотвратить коклюш и корь.