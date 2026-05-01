01 мая 2026 в 00:21

В России вступили в силу новые ГОСТы для проверки алкозамков

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
С 1 мая 2026 года в России начали действовать новые национальные стандарты, которые устанавливают единые методы испытаний систем контроля состояния водителя, передает ТАСС. Речь идет об алкозамках, предназначенных для предотвращения управления автомобилем в состоянии опьянения.

В Росстандарте пояснили, что введение этих требований направлено на повышение надежности подобных устройств и создание прозрачных условий для оценки их соответствия. Отмечалось, что стандарты позволят унифицировать подходы к проверке функциональности систем контроля водителя.

Согласно требованиям, алкозамки должны определять наличие паров этанола в выдыхаемом воздухе и блокировать запуск двигателя при превышении допустимых значений. Также предусмотрена передача данных мониторинга, в том числе через инфраструктуру ЭРА ГЛОНАСС.

Ранее Росстандарт утвердил ГОСТ по мониторингу состояния водителя с использованием систем искусственного интеллекта. Он вступит в силу 15 июня 2026 года.

До этого автоэксперт Дмитрий Попов порекомендовал воздержаться от вождения при высокой температуре и проблемах с артериальным давлением. Согласно правилам дорожного движения, управление транспортным средством в болезненном или утомленном состоянии запрещено. Любые вегетативные изменения в организме могут указывать на наличие заболеваний, и вождение в таком состоянии создает опасность.

