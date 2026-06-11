Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
11 июня 2026 в 18:26

В Госдуме объяснили, за что страны Глобального Юга ценят ШОС

Депутат Новиков: ШОС своим авторитетом и возможностями подкрепляет ООН

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) благодаря своему весу и авторитету служит «подкреплением» деятельности ООН, сказал NEWS.ru первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. По его словам, это ценят многие страны, в том числе Глобального Юга.

Мировое большинство — страны Азии, Африки, Латинской Америки — высоко ценит тот факт, что ШОС, как и БРИКС, не пытается дезавуировать роль ООН. Наоборот, своим весом, возможностями, авторитетом и влиянием организация скорее подкрепляет ее, — подчеркнул парламентарий.

ШОС и БРИКС формировались параллельно на одном и том же историческом этапе, добавил собеседник. Сегодня обе организации продолжают деятельность и доказывают свою жизнеспособность, указал он.

Многие участники ШОС и БРИКС одновременно являются архитекторами обеих организаций. Без сомнения, оба альянса остаются одним из самых перспективных региональных объединений современного мира, — подытожил депутат.

Ранее специальный представитель президента РФ по делам ШОС Бахтияр Хакимов рассказал, что доля расчетов России с государствами ШОС в национальных валютах превысила 90%. По его словам, финансово-экономические институты членов организации должны нивелировать санкционное давление Запада.

Власть
Дмитрий Новиков
ШОС
ООН
БРИКС
Дмитрий Горин
Д. Горин
Елена Васильченко
Е. Васильченко
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме рассказали, как можно защитить Крым от атак БПЛА
На месте пропажи семьи Усольцевых обнаружили нашли новые улики
Ушедшей из МХАТ имени Горького Булуковой нашли замену
В Европе сокрушились из-за упущенного шанса на переговоры с Россией
Семь человек пострадали от удара ВСУ по АЗС под Брянском
Стало известно, в какие города и страны ринулись россияне на День России
Семьи погибших при обстреле Брянска получат поддержку
Отказ от алкоголя, отцовство, мечты о Голливуде: как живет Александр Петров
Число жертв атаки ВСУ в Брянской области выросло
«Сведение счетов»: Захарова назвала неочевидный инструмент давления в мире
Украинский «Миротворец» добавил в базу директора нацпарка «Валдайский»
Киев обвинили в утечке оружия на черные рынки Европы
Росатом раскрыл, как идет строительство термоядерного реактора во Франции
Тропические ночи, грозы и жара до +34: погода в Москве в начале июля
Израильские солдаты взяли под контроль южную часть Ливана
«С трудом представляю»: Пашинян счел маловероятным повышение цен на газ
Онищенко оценил идею родов с использованием VR-очков
Россиянам раскрыли главный секрет употребления алкоголя в жару
Политолог рассказал об отношении Запада к деятельности ШОС
Россиянам разрешили ложиться спать «без зазрения совести» после полуночи
Дальше
Самое популярное
«Израиль погибает»: сбывается пророчество Жириновского о ядерной войне
Мир

«Израиль погибает»: сбывается пророчество Жириновского о ядерной войне

Посадите в июне — все лето сад в сиренево-фиолетовых шарах с запахом ванили. Многолетник цвета июньского неба для ароматных клумб
Общество

Посадите в июне — все лето сад в сиренево-фиолетовых шарах с запахом ванили. Многолетник цвета июньского неба для ароматных клумб

Рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно, и бюджетно
Общество

Рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно, и бюджетно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.