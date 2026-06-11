В Госдуме объяснили, за что страны Глобального Юга ценят ШОС

В Госдуме объяснили, за что страны Глобального Юга ценят ШОС Депутат Новиков: ШОС своим авторитетом и возможностями подкрепляет ООН

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) благодаря своему весу и авторитету служит «подкреплением» деятельности ООН, сказал NEWS.ru первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. По его словам, это ценят многие страны, в том числе Глобального Юга.

Мировое большинство — страны Азии, Африки, Латинской Америки — высоко ценит тот факт, что ШОС, как и БРИКС, не пытается дезавуировать роль ООН. Наоборот, своим весом, возможностями, авторитетом и влиянием организация скорее подкрепляет ее, — подчеркнул парламентарий.

ШОС и БРИКС формировались параллельно на одном и том же историческом этапе, добавил собеседник. Сегодня обе организации продолжают деятельность и доказывают свою жизнеспособность, указал он.

Многие участники ШОС и БРИКС одновременно являются архитекторами обеих организаций. Без сомнения, оба альянса остаются одним из самых перспективных региональных объединений современного мира, — подытожил депутат.

Ранее специальный представитель президента РФ по делам ШОС Бахтияр Хакимов рассказал, что доля расчетов России с государствами ШОС в национальных валютах превысила 90%. По его словам, финансово-экономические институты членов организации должны нивелировать санкционное давление Запада.