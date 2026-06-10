Доля расчетов России со странами ШОС в национальных валютах превысила 90% Бахтияр Хакимов: доля расчетов России и стран ШОС в нацвалютах превысила 90%

Доля расчетов России с государствами — членами Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в национальных валютах превысила 90%, рассказал NEWS.ru специальный представитель президента РФ по делам ШОС Бахтияр Хакимов. По его словам, финансово-экономические институты членов организации должны нивелировать санкционное давление Запада.

Внутри ШОС с прошлого года по инициативе Казахстана и при российской поддержке активно велась работа по повышению доли национальных валют во взаимных расчетах. Показатели очень разные, но если говорить о России, то 90% нашего товарооборота с государствами — членами ШОС сейчас ведется в национальных валютах, — пояснил собеседник.

Хакимов отметил, что такой высокий показатель, к примеру, отмечается в торговле с Китаем. Аналогичные цифры характерны для сделок с Индией, добавил он.

С Таджикистаном поменьше, с Узбекистаном побольше. Но самое главное, что это стало общим явлением, — подчеркнул Хакимов.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что страны БРИКС обеспечили почти половину роста мирового ВВП за последние пять лет. По его словам, в то же время доля стран G7 составила всего 18%.