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05 июня 2026 в 16:42

Путин раскрыл вклад стран БРИКС в рост глобального ВВП

Путин: БРИКС обеспечил почти половину роста мирового ВВП за последние годы

Владимир Путин Владимир Путин Фото: Кирилл Казачков/Росконгрес
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Страны БРИКС обеспечили почти половину роста мирового ВВП за последние пять лет, заявил на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума президент России Владимир Путин. По его словам, в то же время доля стран G7 составила всего 18%.

Если посмотреть на динамику мирового ВВП за последние пять лет, то почти половину его ежегодного прироста — 49% — обеспечили государства БРИКС, тогда как вклад так называемой Большой семерки оценивается в 18%, — подчеркнул Путин.

Ранее заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков сообщил, что роль стран БРИКС и Глобального Юга в мире усиливается за счет того, что их экономики интенсивно растут. Он отметил, что руководители этих государств активно продвигают идею альтернативы доллару и евро.

До этого Путин заявил, что Россия была и остается неотъемлемой частью мировой экономической системы. Президент также добавил, что Москва вместе с коллегами продолжает работу в многосторонних объединениях — ООН и ее структурах, ЕАЭС, СНГ, БРИКС, ШОС и ОДКБ.

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