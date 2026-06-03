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03 июня 2026 в 17:01

В Минфине указали на важную тенденцию касательно БРИКС

Замглавы Минфина РФ Чебесков заявил, что в мире усиливается роль стран БРИКС

Иван Чебесков Иван Чебесков Фото: NEWS.ru
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Роль стран БРИКС и Глобального Юга в мире усиливается за счет того, что их экономики интенсивно растут, рассказал NEWS.ru на полях ПМЭФ заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков. По его словам, руководители этих государств активно продвигают идею альтернативы доллару и евро.

Интенсивный рост стран БРИКС и Глобального Юга идет опережающими темпами. Это усиливает их роль на глобальной геополитической арене, — отметил он.

По словам замминистра, важно создавать альтернативы доллару и евро. Торговля в нацвалютах увеличилась в разы, потому что страны принимают решения, которые им выгодны.

Для нас как для финансового ведомства важным приоритетом является развитие финансовой инфраструктуры государств БРИКС, — подчеркнул он.

Чебесков также рассказал, что Минфин активно тестирует различные инструменты в сфере ИИ. У ведомства имеется множество планов по внедрению нейросетей. По словам замминистра, сегодня порядка 70% предприятий частного сектора активно используют ИИ в своей работе.

Ранее бывший заместитель премьер-министра Сербии Александр Вулин заявил, что БРИКС, в отличие от Евросоюза, не требует от Белграда внутренних преобразований ради сотрудничества. Он предложил провести референдум о целесообразности дальнейшего курса страны на ЕС.

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