День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
10 мая 2026 в 21:27

В Сербии предложили спросить граждан, нужен ли стране Евросоюз

Сербский экс-премьер Вулин: БРИКС не требует от Сербии перемен, в отличие от ЕС

Белград, Сербия Белград, Сербия Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

БРИКС, в отличии от ЕС, не требует от Сербии внутренних изменений в обмен на сотрудничество, заявил основатель партии «Движение социалистов» Александр Вулин на своей странице в соцсети. Он также выступил за проведение референдума по вопросу необходимости дальнейшего курса страны в сторону Евросоюза.

ЕС все активнее выдвигает Белграду политические требования и стране необходимо определить собственные красные линии, сказал политик. Он также отметил, что граждане Сербии должны сами решить на референдуме, поддерживают они курс на вступление в ЕС или нет.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что отношения США и Евросоюза подошли к «точке невозврата». По его словам, интересы сторон больше не совпадают.

Кроме того, подписание Сербией программы сотрудничества с Россией на пять лет стало мощным шагом, заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников. Документ предусматривает взаимодействие в энергетике, промышленности, IT-сфере и транспорте. При этом глава ведомства отметил, что разные страны оказывают на Белград сильное давление.

Европа
Сербия
БРИКС
Евросоюз
политики
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Британии предрекли смену премьер-министра
«Барселона» стала чемпионом Испании по футболу
Проблемы со здоровьем, пластика, личная жизнь: как живет Полина Гагарина
«Рано или поздно»: Трамп раскрыл план США по обогащенному урану в Иране
Спасатели начали эвакуацию двоих туристов с Эльбруса
Иран выдвинул США одно требование по нефти
Трамп счел неприемлемым ответ Ирана на мирное предложение США
Трамп заявил об освобождении пяти человек из России и Белоруссии
Европе советуют «слезть» с танков и закупиться комбайнами
«Надоел этот меганищий»: в Ирландии высказались о Зеленском
На Эльбрусе таинственно пропали двое туристов
США с февраля увеличили число разведполетов у побережья Кубы
Три человека пострадали при нападении на еврейскую общину в Лондоне
«Не до смеха»: Трамп резко высказался об истории отношений с Ираном
На горе Бештау вспыхнул сильный пожар
Полина Гагарина призналась в серьезном заболевании
Под Воронежем остановили машину с нелегальным грузом внутри
Иранские дроны обрушились на коммерческое судно США у берегов Дохи
Женщина выходила замуж девять раз и сбегала с деньгами мужей
«Свобода и мир пришли с востока»: Фицо преподал исторический урок
Дальше
Самое популярное
Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы
Общество

Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов
Общество

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов

Баклажаны в кастрюльке: пропаренные с чесночком и зеленью — закуска без майонеза
Общество

Баклажаны в кастрюльке: пропаренные с чесночком и зеленью — закуска без майонеза

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.