В Сербии предложили спросить граждан, нужен ли стране Евросоюз Сербский экс-премьер Вулин: БРИКС не требует от Сербии перемен, в отличие от ЕС

БРИКС, в отличии от ЕС, не требует от Сербии внутренних изменений в обмен на сотрудничество, заявил основатель партии «Движение социалистов» Александр Вулин на своей странице в соцсети. Он также выступил за проведение референдума по вопросу необходимости дальнейшего курса страны в сторону Евросоюза.

ЕС все активнее выдвигает Белграду политические требования и стране необходимо определить собственные красные линии, сказал политик. Он также отметил, что граждане Сербии должны сами решить на референдуме, поддерживают они курс на вступление в ЕС или нет.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что отношения США и Евросоюза подошли к «точке невозврата». По его словам, интересы сторон больше не совпадают.

Кроме того, подписание Сербией программы сотрудничества с Россией на пять лет стало мощным шагом, заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников. Документ предусматривает взаимодействие в энергетике, промышленности, IT-сфере и транспорте. При этом глава ведомства отметил, что разные страны оказывают на Белград сильное давление.