«Мощный шаг»: Решетников о программе сотрудничества Сербии с Россией Решетников: подписание Сербией программы сотрудничества с РФ стало мощным шагом

Подписание Сербией программы сотрудничества с Россией на пять лет стало мощным шагом, заявил ИС «Вести» министр экономического развития РФ Максим Решетников. Документ предусматривает взаимодействие в энергетике, промышленности, IT-сфере и транспорте. При этом глава ведомства отметил, что разные страны оказывают на Белград сильное давление.

Мы понимаем, что это действительно мощный шаг со стороны сербского руководства, — сказал Решетников.

Ранее министр по вопросам международного экономического сотрудничества Сербии Ненад Попович заявил, что республика никогда не введет санкции против России. Он подчеркнул, что его страна единственная в Европе не поддержала антироссийские ограничения. Попович добавил, что из-за такой политики Сербии часто поступают угрозы.

До этого в пресс-службе Министерства экономического развития РФ сообщили, что Россия и Сербия прорабатывают параметры контракта на поставку природного газа в республику. В конце марта Решетников провел встречу с представителями Министерства энергетики Сербии в Белграде.