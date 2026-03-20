Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
20 марта 2026 в 16:40

Россия и Сербия начали работу над поставками газа в республику

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Россия и Сербия прорабатывают параметры контракта на поставку природного газа в республику, сообщили в пресс-службе Министерства экономического развития. Глава ведомства Максим Решетников провел встречу с представителями Министерства энергетики Сербии в Белграде.

Россия на протяжении многих лет является гарантом энергетической безопасности Республики, оставаясь основным поставщиком энергоресурсов. В настоящее время компания «Газпром» и Министерство энергетики Сербии прорабатывают параметры контракта на поставку природного газа, — говорится в заявлении.

Ранее президент Сербии Александр Вучич обратил внимание, что в связи с растущими угрозами безопасности в мире армия Сербии возьмет под защиту главную компрессорную станцию (КС) магистрального газопровода в поселке Жабари. Она находится в менее чем в 100 км от Белграда и сильно беспокоит федеральные власти. По словам Вучича, с ней может произойти что угодно из-за «сумасшествия в мире».

Позже Вучич заявил, что Сербия напрямую не отправила Украине «ни единого патрона». Однако, по его словам, сербская военная продукция все же оказалась в зоне боевых действий через третьи страны.

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.