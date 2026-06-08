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08 июня 2026 в 18:08

«Проект рискованный»: энергетик о строительстве газопровода из Африки в ЕС

Энергетик Юшков: США могут помешать строительству газопровода из Африки в ЕС

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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США могут воспрепятствовать реализации проекта по строительству газопровода из Африки в Европу, заявил NEWS.ru ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков. По его словам, Вашингтону не нужны новые конкуренты на европейском рынке.

Мне кажется, что проект [строительства газопровода из Африки в Европу] как минимум очень рискованный. И не факт, что он на самом деле будет реализован. Например, газопровод ТАПИ (Туркменистан — Афганистан — Пакистан — Индия. — NEWS.ru) тоже миллион раз начинали строить, и в итоге его до сих пор нет. США будут видеть, что создается конкурент на европейском газовом рынке. Зачем им это нужно? Они на самом деле не только Россию выдавливают, им вообще никакой другой газ не нужен. США хотят продавать свой СПГ и устанавливать зависимость европейцев от американского сырья, — поделился Юшков.

Он подчеркнул, что действия американцев могут повысить уровень угроз для реализации проекта газопровода, связывающего Африку и Европу. По словам эксперта, Вашингтон как минимум не станет препятствовать возникновению нестабильности на севере материка. Энергетик подчеркнул, что ранее на юге Алжира уже были серьезные боевые столкновения.

Строить газопровод из Африки в Европу — это, во-первых, очень большая протяженность. Во-вторых, здесь существует проблема европейского рынка. Проект Транссахарского газопровода появился еще в 2000-х годах, а может быть, и раньше. Но сейчас ситуация поменялась. Европейцы заявляют, что идут по пути декарбонизации и будут отказываться от газа, как и от любого другого ископаемого источника энергии. У них действует программа «Зеленая сделка», по которой они к 2050 году должны полностью уйти от использования СПГ. Импорт должен быть прекращен даже раньше, — добавил Юшков.

Он пояснил, что с усилением отказа европейцев от ископаемых источников энергии на рынке будет расти избыток предложения и это неизбежно приведет к снижению цен на ресурсы. По словам эксперта, уже сейчас этот факт вызывает беспокойство у многих инвесторов.

Ранее стало известно, что Нигерия, Нигер и Алжир начали строительство Транссахарского газопровода протяженностью 4128 км, который обеспечит Европу до 30 млрд кубометров природного газа ежегодно. Проект призван снизить зависимость Евросоюза от российских поставок.

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газ
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М. Кирсанов
Софья Якимова
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