Путин лично поблагодарил военнослужащих ВМФ России

Президент России Владимир Путин в День Военно-морского флота вручил государственные награды военнослужащим ВМФ РФ, сообщила пресс-служба Кремля в МАКСе. Глава государства провел церемонию в Главном адмиралтействе в рамках рабочей поездки в Санкт-Петербург.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил военнослужащих и ветеранов ВМФ с Днем Военно-морского флота. Он поблагодарил моряков за службу и вклад в укрепление обороноспособности страны. Глава государства подчеркнул, что российский флот на протяжении веков завоевывал славу ратными подвигами и повседневным трудом.

Путин также отметил, что профессионализм, мужество и смелость российских военных моряков и морских пехотинцев во многом определяли динамику проведения СВО. Он подчеркнул, что десятки тысяч матросов и офицеров были удостоены государственных наград, в том числе звания Героя России.

До этого главнокомандующий ВМФ РФ Александр Моисеев заявил, что в России создадут новейший безэкипажный корабль большого водоизмещения. Он отметил, что катер предназначен для обнаружения подводных объектов, в том числе подлодок.