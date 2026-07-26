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26 июля 2026 в 17:43

Спасатели сделали ужасающую находку после пропажи 13-летнего мальчика

Тело утонувшего 13-летнего мальчика обнаружили у мыса Таран в Янтарном

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Тело 13-летнего мальчика, утонувшего накануне в Янтарном, обнаружено между поселком и мысом Таран, сообщил «Клопс» источник в экстренных службах региона. На месте работают сотрудники полиции.

Сейчас продолжается выяснение обстоятельств трагедии. Сам инцидент произошел на окраине поселка, за пределами официального городского пляжа. Подросток отдыхал вместе с мамой и отчимом и пошел купаться вместе с мужчиной, на глазах у которого и утонул. По предварительным данным, мальчик не умел плавать. К поискам тела были привлечены спасатели.

Ранее из водоема на юге Москвы извлекли тело неизвестного мужчины. Страшную находку обнаружили рано утром в Борисовском пруду. На теле были выявлены следы жестоких побоев и пыток, в том числе массивная гематома под глазом, а также ожоги на руке и туловище, похожие на следы от прижигания сигаретой.

Кроме того, в Чувашии после купания в реке Суре погиб 17-летний подросток. Трагедия произошла в городе Шумерле. Очевидцы вытащили юношу из воды и вызвали скорую помощь, после чего его в крайне тяжелом состоянии доставили в реанимацию Шумерлинского межрайонного медицинского центра. Медики провели несовершеннолетнему сердечно-легочную реанимацию и подключили его к аппарату ИВЛ.

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