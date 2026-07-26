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26 июля 2026 в 18:31

Путин раскрыл секрет, как всегда быть в форме

Путин: нужно экономить силы, чтобы всегда быть в строю

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
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Президент России Владимир Путин заявил, что всегда важно правильно распределять силы. По его словам, которые передает ТАСС, это поможет сохранять работоспособность и справляться с нагрузками.

Силы нужно экономить, чтобы всегда быть в строю, — заявил Путин.

Ранее Путин подчеркнул, что преданность Родине является мощной духовной опорой для матросов и офицеров Военно-морского флота России. Он поблагодарил военных за безупречную службу Отечеству.

Глава государства также отметил, что динамика проведения СВО во многом определяется благодаря смелости и мужеству российских военных моряков. По словам Путина, десятки тысяч матросов и офицеров были удостоены государственных наград, в том числе звания Героя России.

До этого Путин поздравил коллектив и ветеранов АО «АвтоВАЗ» с 60-летием со дня создания завода. Он отметил, что строительство завода стало важным событием в истории российской промышленности и внесло значительный вклад в укрепление экономического и индустриального потенциала страны.

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