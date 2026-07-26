«Совершенствуем»: Путин заявил о растущей точности «Циркона»

Россия будет и дальше совершенствовать гиперзвуковую ракету «Циркон», заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с военнослужащими ВМФ в Главном адмиралтействе в Санкт-Петербурге. Глава государства подчеркнул, что оружие становится более точным, передает РИА Новости.

На крупных кораблях появляются новые средства поражения и защиты. Один «Циркон» чего стоит. <...> Последнее применение показывает, что он становится все более и более точным. Гиперзвуковая ракета, — сказал Путин.

Ранее главнокомандующий ВМФ адмирал Александр Моисеев заявил, что атомная подводная лодка «Пермь» войдет в состав Военно-морского флота России до конца года и станет первым подводным крейсером с гиперзвуковым комплексом «Циркон». По его словам, флот планирует получить еще 21 единицу техники.

До этого Моисеев отмечал, что подводные лодки проекта «Ясень-М» могут решать полный спектр задач военно-морского флота почти в любом районе океана и оставаться незаметными. На судостроительном предприятии «Севмаш» заложили многоцелевой атомный подводный крейсер этого проекта под названием «Мурманск».