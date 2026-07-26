Россия была единственным гарантом территориальной целостности Украины, однако Киев принял решение объявить РФ своим врагом, сообщил российский лидер Владимир Путин. Он также спрогнозировал потерю Украиной западных территорий, передает РИА Новости.

Был только один гарант территориальной целостности Украины — это Россия, но они сочли нужным, возможным и благом для себя объявить Россию своим врагом, а русских объявить на Украине «нетитульной нацией», что вообще чушь, бред собачий, — заявил Путин.

Также президент РФ сказал, что попытки международной изоляции РФ в оборонной сфере полностью провалились. По словам главы государства, участие отечественного флота в совместных маневрах с другими странами служит наглядным подтверждением этого тезиса.

До этого Путин отметил, что крупные вложения страны в специальную военную операцию представляют собой необходимость и оправданны с точки зрения поставленных задач. Глава государства в беседе с военнослужащими ВМФ в Санкт-Петербурге в праздничный день подчеркнул безусловный приоритет достижения целей СВО.