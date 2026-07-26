В 2026 году добыча снежного краба в России может увеличиться

В 2026 году добыча снежного краба в России может увеличиться Вылов снежного краба в РФ может увеличиться на 7,5% в 2026 году

Вылов снежного краба (стригуна) в России может увеличиться на 7,5% в 2026 году, сообщает «Коммерсант». Как отмечают авторы, благодаря этому спрос на мировом рынке возрастет.

В издании отметили, что в России данный краб уже не воспринимается деликатесом, а из-за высокой стоимости не пользуется большим спросом. При этом экспорт товара составляет около трети всей рыбной продукции. Промысел снежного краба в РФ в 2026 году составит 50 тыс. тонн.

В мире Россия занимает второе место по производству деликатеса (31%). Канада находится на первом месте — 57,3%, а третью позицию заняла Норвегия — ее доля во всем вылове 7,3%.

Ранее силовики раскрыли масштабную преступную сеть, которая годами занималась незаконным выловом краба. Шесть местных жителей создали настоящее криминальное сообщество для нелегальной добычи камчатского и синего краба в Охотском море. Общий ущерб от их действий составил 1 млрд рублей.

До этого председатель Рыбного союза Александр Панин заявил, что россияне физически не могут съесть всего добытого рыбаками минтая и сельди, поэтому экспорт остается вынужденной мерой. По его словам, структура вылова последних десятилетий объективно подталкивает отрасль к внешним поставкам.