Названа неочевидная причина экспорта российской рыбы

Палубная команда сейнера-траулера рефрижераторного типа «Пластун» рыбодобывающей компании «Доброфлот» во время вылова минтая в море у берегов Владивостока

Россияне физически не могут съесть всего добытого рыбаками минтая и сельди, поэтому экспорт остается вынужденной мерой, заявил в интервью NEWS.ru председатель Рыбного союза Александр Панин. По его словам, структура вылова последних десятилетий объективно подталкивает отрасль к внешним поставкам.

В последние десятилетия около 80% российского вылова составляют всего 8–10 видов. Минтай — 40% вылова, сельдь — 10%. Мы добываем около 2 млн тонн минтая ежегодно, а съедаем порядка 300 тыс. тонн продукции (в сырье — не более 600 тыс. тонн). Излишки необходимо экспортировать, выполняя задачу правительства по увеличению экспортной выручки, — пояснил Панин.

По его словам, из 8–10 основных видов водных биоресурсов, формирующих 80% вылова, внутренний рынок способен переварить лишь ограниченные объемы. Например, почти 100 тыс. тонн добываемого краба практически полностью уходит на экспорт. При этом импорт, напротив, насчитывает десятки видов, тем самым обеспечивая россиянам широкий ассортимент, заключил Панин.

Ранее исполнительный директор Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Александр Фомин заявил, что цены на сельдь и треску не снизятся в 2026 году. Он пояснил, что эти виды рыб в прошлом году оказались лидерами по снижению цен.