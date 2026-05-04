День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
04 мая 2026 в 11:30

Названа неочевидная причина экспорта российской рыбы

Глава Рыбного союза Панин: россияне не могут съесть всего добытого минтая

Палубная команда сейнера-траулера рефрижераторного типа «Пластун» рыбодобывающей компании «Доброфлот» во время вылова минтая в море у берегов Владивостока Палубная команда сейнера-траулера рефрижераторного типа «Пластун» рыбодобывающей компании «Доброфлот» во время вылова минтая в море у берегов Владивостока Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Россияне физически не могут съесть всего добытого рыбаками минтая и сельди, поэтому экспорт остается вынужденной мерой, заявил в интервью NEWS.ru председатель Рыбного союза Александр Панин. По его словам, структура вылова последних десятилетий объективно подталкивает отрасль к внешним поставкам.

В последние десятилетия около 80% российского вылова составляют всего 8–10 видов. Минтай — 40% вылова, сельдь — 10%. Мы добываем около 2 млн тонн минтая ежегодно, а съедаем порядка 300 тыс. тонн продукции (в сырье — не более 600 тыс. тонн). Излишки необходимо экспортировать, выполняя задачу правительства по увеличению экспортной выручки, — пояснил Панин.

По его словам, из 8–10 основных видов водных биоресурсов, формирующих 80% вылова, внутренний рынок способен переварить лишь ограниченные объемы. Например, почти 100 тыс. тонн добываемого краба практически полностью уходит на экспорт. При этом импорт, напротив, насчитывает десятки видов, тем самым обеспечивая россиянам широкий ассортимент, заключил Панин.

Ранее исполнительный директор Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Александр Фомин заявил, что цены на сельдь и треску не снизятся в 2026 году. Он пояснил, что эти виды рыб в прошлом году оказались лидерами по снижению цен.

Экономика
Россия
рыба
экспорт
минтай
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Москалькова рассказала, как в ООН отнеслись к опыту РФ в работе с беженцами
Известная актриса из клипа «Девочка-война» погибла под колесами байкера
Окружение Мбаппе заступилось за футболиста
Политолог ответил, кто может заставить Зеленского уйти в отставку
Захарова объяснила, в каком состоянии оказались переговоры по Ирану
Гладков сообщил о еще одной трагичной смерти в результате удара ВСУ
Названы главные ловушки при покупке залоговой недвижимости у банка
Винный эксперт и опасный доминант: как БДСМ-сессия обернулась смертью
Президент Румынии исключил досрочные выборы после отставки кабмина
В МИД раскрыли, как Запад отнесся к идеям РФ по стратегической стабильности
Байкер сбил известную в сообществе мотоциклистов блогершу
Полиция на Урале бездействует после избиения соседями отца незрячих девочек
Политолог объяснил, к чему приведет выход Армении из ЕАЭС
Трагически ушедшую звезду КВН Рыбалко похоронили в Сочи
Раскрыто, сколько человек попали в больницу после атаки ВСУ на Чебоксары
«Чувствительная потеря»: Коц раскрыл детали уничтожения трех радаров ВСУ
Турция презентовала гиперзвуковую ракету Yildirimhan
Власти России выразили обеспокоенность содействием Японии Украине
Иноагент Лазарева заявила, что ее трое детей хотят вернуться в Россию
Подмосковные врачи чудом спасли пациента с гвоздем в черепе
Дальше
Самое популярное
Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук
Культура

Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Семья и жизнь

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.