04 мая 2026 в 12:02

В Рыбном союзе призвали не перекладывать вину за цены на рыбу

Глава Рыбного союза Панин: в цепочке ценообразования рыбы нет жадных посредников

Попытки переложить ответственность за высокие цены на рыбу ни к чему хорошему не приведут, а виновных в сложившейся ситуации нет, заявил в интервью NEWS.ru председатель Рыбного союза Александр Панин. Он пояснил, что товаропроводящую цепочку нельзя сократить — каждое ее звено выполняет критически важную функцию.

Нет никакой «серой зоны», где будто бы «навариваются» посредники. Без дистрибьюторов не будет розничного предложения. Рыбак добывает блоки по 10–20 кг. Дальше подключается переработка, логистика. Выкинуть никого невозможно, — сказал Панин.

Эксперт подчеркнул, что рынок высококонкурентен на всех этапах: насчитывается более 2 тыс. рыбодобывающих предприятий и столько же переработчиков. Даже в ретейле, несмотря на лидеров вроде X5 и «Магнита», половина продуктовой линейки приходится на неорганизованную розницу. Любое госрегулирование цен, по мнению главы Рыбного союза, закончится плачевно.

Ранее исполнительный директор Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Александр Фомин заявил, что цены на сельдь и треску не снизятся в 2026 году. Он пояснил, что эти виды рыбы в прошлом году оказались лидерами по снижению цен.

Наталья Петрова
