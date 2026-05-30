Уха без зажарки — звучит скучно. Попробуйте — и поймете, о чем молчат рыбаки

Секрет этой ухи прост: никакой зажарки, только свежая рыба и терпение. У меня ушло три попытки, чтобы понять это.

Ингредиенты

Караси свежие — 500 г, вода — 2,5 л, картофель — 3 шт., морковь — 1 шт., лук репчатый — 1 шт., перец черный горошком — 5 шт., перец душистый горошком — 3 шт., лавровый лист — 2 шт., соль — по вкусу, укроп свежий — 1 пучок.

Как готовлю

Сначала чищу карасей: обдаю кипятком, чешуя слетает сама, потрошу, удаляю жабры. Заливаю рыбу холодной водой, ставлю на сильный огонь. Как закипит, снимаю пену, добавляю перец и лавровый лист, варю 10 минут на слабом огне. Тем временем режу картофель ломтиками, морковь соломкой, лук кубиками. Вынимаю карасей шумовкой, бульон процеживаю через сито. Возвращаю на огонь, солю, засыпаю овощи и варю 15 минут. Самое сложное — не переварить рыбу, чтобы она не развалилась в кашу. Готовую уху разливаю по тарелкам, в каждую кладу по карасю и горсть рубленого укропа.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Моя первая попытка провалилась — я переварил рыбу, и она развалилась. Со второго раза понял: карасей нужно закладывать только в кипяток и варить ровно 15 минут. Итог — плотные кусочки, нежный бульон без мути. Сосед-рыбак заглянул на запах и сказал, что это лучшая уха за последние годы.

Дмитрий Демичев
