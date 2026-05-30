Сделал карася горячего копчения — жена не поверила, что сам

Я перепробовал кучу рецептов, но этот — база. Коптится быстро, хранится долго, а гости просят добавки.

Ингредиенты

Карась свежий — 1 кг, соль крупная — 100 г, сахар — 50 г, лавровый лист — 2 шт, кориандр — 1 ч. л.

Как готовлю

Сначала делаю надрез вдоль спинки, раскрываю тушку как книжку, удаляю внутренности, чешую оставляю. Смешиваю соль с сахаром и специями, пересыпаю тушки и укладываю в тару кожей вниз.

Отправляю в холодильник на сутки, пару раз сливаю жидкость. Потом вымачиваю в воде 2 часа (меняю через час), обсушиваю и подвешиваю на крюки на два дня — пусть подвяливаются.

В коптильню сыплю влажную щепу яблони, ставлю поддон, вешаю карасей. Копчу 25 минут при 90 градусах. Снимаю с крюков, накрываю фольгой и убираю в холодильник на сутки — это важно, чтобы дым «устаканился».

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Меня удивило, насколько плотным и сочным получилось мясо — никакой «ватности», как от магазинной скумбрии. Я закоптил на яблоневой щепе ровно 30 минут, и рыба хранилась в холодильнике почти неделю без всякого вакуума!