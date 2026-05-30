Стало известно, насколько подорожал рубль в мае Рубль стал второй наиболее укрепившейся к доллару валютой в мае

Рубль в мае занял второе место среди мировых валют по темпам укрепления к доллару, уступив только израильскому шекелю, свидетельствуют данные биржевых площадок, проанализированные РИА Новости. За месяц российская валюта подорожала к доллару на 4,9%.

Лидером по этому показателю стал шекель, укрепившийся на 6,1%. В пятерку наиболее выросших к американской валюте также вошли южноафриканский ранд (+3,7%), венгерский форинт (+2,8%) и новозеландский доллар (+2%). Наибольшее ослабление к доллару в мае продемонстрировал казахстанский тенге, потерявший 4,9% стоимости. В числе аутсайдеров также оказались индонезийская рупия (−3,4%) и румынский лей (−3%).

Ранее эксперт по финансовым сервисам кандидат экономических наук Андрей Бархота заявил, что в ближайшие три года ожидается ослабление курса доллара. Однако, по его мнению, затем американская валюта вновь может начать расти. Чернов отметил, что дальнейшая динамика будет зависеть от общего контекста, геополитических событий, а также состояния американской экономики и бюджета.