30 мая 2026 в 10:08

Стало известно, насколько подорожал рубль в мае

Рубль стал второй наиболее укрепившейся к доллару валютой в мае

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Рубль в мае занял второе место среди мировых валют по темпам укрепления к доллару, уступив только израильскому шекелю, свидетельствуют данные биржевых площадок, проанализированные РИА Новости. За месяц российская валюта подорожала к доллару на 4,9%.

Лидером по этому показателю стал шекель, укрепившийся на 6,1%. В пятерку наиболее выросших к американской валюте также вошли южноафриканский ранд (+3,7%), венгерский форинт (+2,8%) и новозеландский доллар (+2%). Наибольшее ослабление к доллару в мае продемонстрировал казахстанский тенге, потерявший 4,9% стоимости. В числе аутсайдеров также оказались индонезийская рупия (−3,4%) и румынский лей (−3%).

Ранее эксперт по финансовым сервисам кандидат экономических наук Андрей Бархота заявил, что в ближайшие три года ожидается ослабление курса доллара. Однако, по его мнению, затем американская валюта вновь может начать расти. Чернов отметил, что дальнейшая динамика будет зависеть от общего контекста, геополитических событий, а также состояния американской экономики и бюджета.

Экономика
рубль
доллар
валюты
Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут
Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут

Посадите в грунт в мае — в июне клумба в белых кружевных шапках. Многолетник цвета первого снега для изысканных клумб

Перетираю пачку масла и пачку творога: пеку творожные розочки — нежное и простое печенье к чаю и кофе

