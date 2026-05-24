Европа запретила цифровой рубль В ЕС вступает в силу запрет на проведение операций с цифровым рублем

Запрет Евросоюза на операции с цифровым рублем вступил в силу 24 мая, передают РИА Новости. Мера закреплена в рамках 20-го пакета санкций против России.

Под запрет попал цифровой финансовый актив RUBx. Отдельно в тексте 20-го пакета санкций указано, что ограничения распространяются и на операции с рублевым стейблкоином A7A5, запрет на который вступил в силу с 25 ноября 2025 года.

Ранее стало известно, что Федеральный совет Швейцарии присоединился к мерам 20-го пакета санкций Евросоюза против России, за исключением ограничений в отношении семи предприятий из других стран, говорится в заявлении кабмина. Под заморозку активов и запрет на въезд или транзит через Швейцарию подпали 115 новых физических и юридических лиц, включая представителей российского ВПК и энергетического сектора.

В то же время Великобритания не предупредила Евросоюз о своем частичном отказе от антироссийских энергетических санкций на встрече G7 и это стало сюрпризом. Отмечалось, что данный шаг Лондона не обсуждался на встрече министров финансов «Большой семерки» в начале недели.