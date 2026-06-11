«Пропавшая» Набиуллина получила от Путина важный сигнал: что будет с ценами

«Пропавшая» Набиуллина получила от Путина важный сигнал: что будет с ценами

Отсутствие главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной и ее замов на совещании у президента оказалось красноречивее официальных отчетов. Владимир Путин фактически дал регулятору четкий сигнал: инфляция больше не угрожает и пришло время снижать ставку. Что этот вердикт значит для рубля, банковских кредитов и кошельков россиян — в материале NEWS.ru.

Что сказал президент о возможности снижения ключевой ставки

Успехи в борьбе с инфляцией позволяют рассчитывать на планомерное снижение ключевой ставки в обозримом будущем. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе рабочего совещания с членами правительства.

«Инфляция падает — она составляет уже чуть более 5%. Думаю, мы вправе рассчитывать на снижение ключевой ставки и достижение других необходимых параметров», — отметил российский лидер.

Глава государства подчеркнул, что текущие экономические показатели демонстрируют уверенную стабилизацию рынка, сообщает пресс-служба Кремля.

Примечательная деталь: встреча прошла без главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной. Более того, на совещании не присутствовали и ее заместители.

Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Очередное заседание совета директоров Банка России по ключевой ставке запланировано на 19 июня 2026 года. Большинство аналитиков, опрошенных NEWS.ru, ожидают снижения ключевой ставки до 14%. Главными аргументами в пользу такого шага называются замедление инфляции и охлаждение экономики.

Что слова президента могут значить для рынка и ЦБ

Нестандартная ситуация вокруг экономического совещания — отсутствие Набиуллиной и ее замов — вкупе с прямыми сигналами президента о снижении ставки и старте «нового инвестиционного цикла» породила множество вопросов у участников рынка, отмечают эксперты.

Формально Банк России независим в принятии решений по денежно-кредитной политике: ставку устанавливает совет директоров на основе комплексного анализа ситуации, включая инфляцию, динамику спроса и предложения, внешние факторы и прогнозы, напомнила NEWS.ru управляющий партнер агентства «Голдман и По» Ольга Попкова.

«Однако политические сигналы высокого уровня способны влиять на общий контекст и формировать ожидания. Заявление президента можно трактовать как стратегический ориентир: власти заинтересованы в удешевлении кредитных ресурсов для запуска масштабного инвестиционного цикла», — пояснила она.

Это особенно важно для реализации крупных инфраструктурных проектов, стимулирования промышленности, поддержки жилищного строительства, а также финансирования технологического развития и импортозамещения. Рынки уже чутко реагируют на подобные сигналы, закладывая в цены вероятность смягчения денежно-кредитной политики, считает Попкова.

Стоит ли ждать немедленного снижения ставки

Руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая полагает, что самым вероятным шагом на июньском заседании станет снижение на 50 базисных пунктов, до 14% годовых. Однако она не исключает и более осторожного варианта — сокращения на 25 б. п., учитывая множество проинфляционных рисков (ситуация на Ближнем Востоке, возможный пересмотр бюджета).

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Даже после решения ЦБ банки не пересмотрят свои условия мгновенно. По словам Ольги Попковой, процесс обычно занимает от двух до шести недель, а иногда и больше. На скорость реакции влияют запас ликвидности банков, стоимость ресурсов на межбанковском рынке, уровень кредитных рисков и конкуренция между банками.

Кроме того, слишком быстрое снижение ставки может спровоцировать новый виток инфляции или привести к «перегреву» кредитного рынка. Поэтому ЦБ будет действовать осмотрительно, балансируя между поддержкой экономического роста и контролем над ценами, считает эксперт.

«Сигнал о снижении ставки — важный маркер смены курса: власти делают ставку на стимулирование инвестиций через удешевление финансирования. Но дешевые кредиты появятся не сразу. Сначала потребуется время на реакцию ЦБ, затем — на адаптацию банков», — объяснила Попкова.

Реального эффекта для заемщиков она ждет не ранее конца 2026-го — начала 2027 года, и только при условии, что макроэкономические показатели позволят регулятору последовательно смягчать политику без угрозы для ценовой стабильности.

Что будет с рублем, ценами и деньгами россиян

По мнению опрошенных NEWS.ru экспертов, рубль начнет постепенно слабеть уже во второй половине 2026 года. Заведующая кафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Плеханова Светлана Фрумина связывает это со смягчением денежно-кредитной политики и оживлением импорта.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Главный аналитик СК «Росгосстрах Жизнь» Михаил Шульгин допустил, что курс может вернуться к отметке 80 рублей за доллар к осени, подчеркнув при этом, что обвального падения ждать не стоит. На этом фоне динамика цен останется в целевых ориентирах: Центробанк сохраняет прогноз по годовой инфляции на уровне 4,5–5,5% с последующим выходом на целевые 4% во второй половине года.

Для консервативных вкладчиков новости менее обнадеживающие: доходность депозитов пойдет вниз вслед за ключевой ставкой. По прогнозу директора по развитию финансовых продуктов Магомеда Гамзаева, летом 2026 года минимальные ставки по вкладам могут опуститься до 9,5–10% годовых.

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