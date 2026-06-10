Куда пропала Набиуллина: болезнь, отставка, крах рубля — все версии

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина исчезла из публичного поля в самый разгар финансового сезона. Она не приехала на Петербургский экономический форум, пропустила форум НАУФОР и до сих пор не появилась ни на одной трибуне. Официальная причина — больничный. Но вокруг ее отсутствия уже выросло несколько основных версий: от тихой отставки до опасений обвала рубля. О том, куда на самом деле могла пропасть главный банкир страны, — в материале NEWS.ru.

Каковы главные версии «исчезновения» председателя ЦБ

Официальная версия: просто больничный

Пресс-служба Банка России кратко объяснила отсутствие Эльвиры Набиуллиной на ключевых мероприятиях: «Эльвира Сахипзадовна на больничном и в связи с этим не смогла прибыть на ПМЭФ». Как правило, такого рода лаконичности хватает. Но в данном случае она породила только больше вопросов.

Во-первых, Набиуллина не просто пропустила ПМЭФ. Она не появилась и на форуме НАУФОР, который проходит одновременно. Во-вторых, она не делегировала выступление ни одному из своих заместителей, например Алексею Заботкину, который регулярно комментирует монетарную политику ЦБ. В-третьих, глава ЦБ никогда прежде не исчезала на такой долгий срок в столь острый для экономики момент.

Политическая версия: «черная метка» от Кремля?

Эта версия возникла еще до того, как Набиуллина ушла в тень. Весной 2026 года критика в адрес политики ЦБ достигла небывалой остроты. Высокая ключевая ставка (до сих пор двузначная) создает серьезную нагрузку на бизнес и ипотеку, а в Кремле все чаще говорят о необходимости ее снижения.

Один из последних эпизодов — инцидент на одной из пленарных сессий ПМЭФ, где модератор прямо попросил участников не упоминать словосочетание «высокая ключевая ставка». Кто-то мог расценить это как сигнал: Кремль устал от жесткости ЦБ, и Набиуллина может оказаться в опале.

Как отмечают наблюдатели, нынешний случай в чем-то даже уникален. Как уже было сказано, Набиуллина не появилась не только на ПМЭФ, но и на форуме НАУФОР. «И главное — могла уполномочить кого-то из заместителей выступить вместо нее, но не сделала этого», — говорят эксперты.

По этой версии, больничный — всего лишь дипломатичное прикрытие для внутриэлитного конфликта. Якобы Набиуллина либо временно отстранена, либо ждет, пока утихнут страсти вокруг ее ставки.

Эльвира Набиуллина Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Гуманитарная версия: смерть близкого советника

У этой версии нет официального подтверждения, но она активно обсуждается в кулуарах. 3 июня 2026 года ушел из жизни Алексей Можин — многолетний советник и близкий соратник Эльвиры Набиуллиной, экс-представитель России в МВФ. По данным источников, похороны Можина пришлись как раз на первые дни Петербургского экономического форума.

Набиуллина могла просто физически не успеть совместить траурные мероприятия и участие в ПМЭФ, а после — взять паузу. В пользу этой версии говорит и то, что Можин был не просто подчиненным, а одним из немногих людей, чье мнение глава ЦБ действительно ценила.

Эмоциональное потрясение вкупе с плотным графиком похорон могло стать достаточной причиной, чтобы временно выпасть из публичной повестки.

Карьерная версия: тихая подготовка к отставке

Срок полномочий Эльвиры Набиуллиной на посту главы ЦБ истекает в 2027 году. По закону она не может быть переназначена снова — это уже третий срок подряд. Президент должен внести кандидатуру нового главы ЦБ в Госдуму не позднее чем за три месяца до истечения срока действующих полномочий, то есть до конца марта 2027 года. И хотя политическая воля может обойти формальные ограничения, некоторые в финансовых кругах воспринимают нынешнее исчезновение как начало постепенного «сворачивания».

Это может быть поиск преемника, с которым Набиуллина уже проводит время «за закрытыми дверями», и плавный переход на должность госсоветника, и просто усталость — почти десять лет на посту в «кризисных декорациях».

Отставка в таком случае могла бы быть объявлена «по состоянию здоровья», и нынешний больничный идеально ложится в этот сценарий.

Эльвира Набиуллина Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Версия о крахе рубля: паника или расчет

Самая драматичная версия звучит так: Набиуллина скрывается, потому что готовится крах рубля, и ей нечего сказать рынку. Однако большинство аналитиков эту гипотезу отвергают.

«Насчет краха рубля — это вообще ни при чем. Вопрос в другом: будет ли Центральный банк продолжать снижать ставку или вернется к повышению? Если он вернется к повышению, это не обрушит рубль. Напротив, реальная эффективная ставка станет привлекательной для вкладчиков — люди понесут деньги на депозиты, депозитная база вырастет», — говорит в беседе с NEWS.ru экономист Дмитрий Ракша.

С ним солидарен главный аналитик центра инвестиционной аналитики СК «Росгосстрах Жизнь» Михаил Шульгин. По его оценке, несмотря на снижение ключевой ставки до 14,5%, импортеры все равно не будут массово закупать валюту, потому что спрос в экономике остается слабым. А вот экспортеры сейчас в хорошем положении: мировые цены на их товары высокие, и они охотно продают валюту внутри страны. Это как раз и заставляет рубль укрепляться.

Бюджетное правило отчасти тормозит это укрепление (объем покупки валюты Минфином и ЦБ вырастет с 1,2 млрд до 5,3 млрд рублей в день), но не способно развернуть тренд на ослабление. Шульгин ждет, что во второй половине года рубль плавно перейдет к ослаблению, возможно, к осени вернется к 80 за доллар. «Обвального падения курса российской валюты мы не ожидаем. Пока для таких ожиданий нет аргументов», — заверяет собеседник NEWS.ru.

Таким образом, даже если ЦБ поднимет ставку (вместо ожидаемого многими снижения), рубль не рухнет. Просто заемщикам будет еще «больнее», а вкладчики получат дополнительный доход. В этом смысле версия о «крахе» — скорее эмоциональный штамп, чем реальный прогноз.

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